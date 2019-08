Los cruceros de Royal Caribbean ponen rumbo al oeste para escapar del devastador huracán 'Dorian'

A la moda ya extendida de los cruceros temáticos, como los que organiza Disney por el Caribe, se ha unido la de pasar el día en una isla privada a la que sólo se puede acceder en barco de crucero, como la de CocoCay, de Royal Caribbean, situada en las Bahamas, y que es una mezcla entre un parque acuático, un parque de atracciones y un resort en el que sirven refrigerios bajo la calma de los cocoteros.

Sin embargo, para disgusto de muchos, esta isla estará cerrada hasta el próximo 4 de septiembre por culpa del huracán Dorian, que ha dejado atrás Haití y la República Dominicana y dirige su bramido a las Bahamas y las costas de Florida.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que proporciona información en directo, ha calificado a este ciclón tropical de "extremadamente peligroso" y ha alertado de que supone "una amenaza para la integridad física de las personas".

Donald Trump, que posee un complejo hotelero en Mar-a-Lago, al norte de Miami, ha cancelado su viaje oficial a Polonia por la llegada de una tormenta que se prevé devastadora y que podría alcanzar vientos de hasta 210 kilómetros por hora.

Mientras tanto, en Royal Caribbean tratan de evitar las rutas que colisionen con la trayectoria del huracán y sus barcos afectados, entre ellos, el Empress of the Seas y el Symphony of the Seas, se desviarán hacia las Bahamas del oeste, en concreto, a Nasáu. Este fin de semana es, además, festivo en Estados Unidos, que conmemora el día del Trabajo el próximo lunes.

La temporada de huracanes en las Antillas, entre mediados de agosto y finales de octubre, tiene un impacto significativo en las cuentas de las compañías de cruceros, pese a no tratarse del periodo de temporada alta. Sin embargo, la acción de Royal Caribbean parecía ajena a lo que llegaba por el océano a media sesión del viernes: subía un 1,2% con respecto al día anterior, hasta alcanzar los 104,6 dólares, su tercera jornada consecutiva al alza.

Los títulos de la compañía, que es parte del fondo asesorado por elEconomista, Tressis Cartera Eco30, ganan alrededor de un 7% en lo que va de ejercicio. Una rentabilidad inferior al 20% que gana Norwegian Cruise Lines en 2019, pero superior al 11% que pierde en bolsa Carnival. Las tres se reparten el negocio mundial de los cruceros y controlan entre el 75% y el 80% del mercado.

Pero lo más destacado es que esta semana la compañía estadounidense terminará en positivo en Wall Street, un 2% arriba, tras cuatro semanas consecutivas de descensos, prácticamente todo el mes de agosto.

A mediados del mes que acaba de terminar, el analista John Staszak, de Argus, rebajó la recomendación de Royal Caribbean desde comprar a mantener, alegando que "la inversión en cruceros estaba mostrando señales de desaceleración", aunque añadió que habrá aceleración del crecimiento de la capacidad para los próximos años".

No obstante, la firma norteamericana recibe todavía un 77,3% de consejos de compra y casi un 23% son mantener, según cifras de Bloomberg.

"En los últimos años, las compañías de cruceros han pasado de