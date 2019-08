Wall Street rebota con fuerza después de que EEUU elimine de la lista de aranceles ciertos productos, incluidos los teléfonos

Los principales índices de la bolsa de EEUU rebotan con fuerza tras incluir EEUU en la lista de productos exentos de nuevos aranceles a bienes relacionados con la salud, seguridad y seguridad nacional. La CNBC informa que también estarían incluidos los teléfonos móviles. El Dow Jones sube más de un 1,3%, el S&P 500, un 1,7% y el Nasdaq se anota una subida del 2,2%. Las subidas de Apple alcanzan el 5%.

El Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) ha sorprendido al mercado al anunciar que los productos relacionados con la salud, seguridad, teléfonos móviles o juguetes quedarán exentos de los nuevos aranceles del 10% que afectaba a productos chinos por valor 300.000 millones de dólares, que fueron anunciados por Donald Trump y que desató la última tormenta bursátil en el mercado.

Además, ha anunciado que buena parte de los productos que quedan afectados no soportarán las nuevas tarifas hasta el 15 de diciembre. Inicialmente, estaba prevista la entrada en vigor para el próximo uno de septiembre.

El mercado ha reaccionado al alza con la noticia. Antes de publicarse el comunicado de USTR, los principales índices de Wall Street cotizaban a la baja. Los inversores se están tomando las nuevas directrices de Comercio como una concesión a China de cara a las negociaciones previstas para septiembre entre ambas potencias.

Por compañías, Apple sube hasta un 5% ya que los teléfonos móviles se encontraría en el lista de productos en el que entrarán las nuevas tarifas en vigor el próximo 15 de diciembre. Buena parte de los móviles fabricados por la compañía de la manzana se ensamblan en el gigante asiático.

Las acciones de las jugueteras Hasbro y Mattel se anotan al alzas del 6% y el 9%. Los juguetes producidos en China tampoco sufriría los nuevos aranceles el 1 de septiembre.

Antes de la apertura, Donald Trump ha tenido un recado para China a través de Twitter. "A través de la devaluación masiva de su moneda y el bombeo de grandes sumas de dinero a su sistema, las decenas de miles de millones de dólares que Estados Unidos está recibiendo son un regalo de China", ha escrito el presidente de EEUU.

Through massive devaluation of their currency and pumping vast sums of money into their system, the tens of billions of dollars that the U.S. is receiving is a gift from China. Prices not up, no inflation. Farmers getting more than China would be spending. Fake News won't report!