La tensión comercial arrastra a 7 firmas del Ibex a mínimos del año

La reacción de los mercados a la contundente respuesta de Pekín a la nueva ronda de aranceles no se hizo esperar y el Ibex no fue una excepción. Pese a que el índice español aguantó mejor el embate del Banco Popular de China que el resto de bolsas, el apoyo de la banca doméstica, que se anotó alzas entre el 0,5 y el 1%, no fue suficiente para que el selectivo cediera un 1,3% y se quede a un 3% de borrar sus ganancias de 2019.

La depreciación del yuan frente al dólar pone de manifiesto que la tregua comercial que vivían los mercados desde junio ya es historia, y en este contexto bajista, ya son siete los valores que cotizan en mínimos anuales. Entre ellos figuran algunas de las firmas más expuestas a la guerra comercial, como ArcelorMittal, pero también tres de las grandes por capitalización, como es el caso de Telefónica, BBVA y Santander. Completan la lista Indra, Mediaset y Meliá, y a un paso de unirse a ella, CaixaBank, Bankia, Ence y Sabadell.

La renovada tensión entre EEUU y China no pasa desapercibida para las cotizadas europeas del sector acerero, que ayer cedieron un 3%. Una industria ya presionadas de por sí en los últimos meses ante las amenazas arancelarias. En concreto, el grupo de la familia Mittal se dejó más de un 4% hasta mínimos desde julio de 2016 y acumula una caída anual del 30% hasta los 12,76 euros.

Un retroceso que también vino acompañado de una rebaja de recomendación por parte de Kepler Cheuvreux, que ya no aconseja adquirir sus títulos y opta por mantenerlos, y recortó su precio objetivo hasta los 15 euros. Todo ello apenas unos días después de que la compañía reportase pérdidas en el primer semestre, algo que no se veía en la empresa desde 2015.

Sin el apoyo de los grandes

Por otra parte, el errático comportamiento de las blue chips tampoco ha contribuido a drenar las pérdidas del Ibex en las últimas semanas. Al margen del tira y afloja entre las dos grandes potencias económicas, la amenaza de un Brexit sin acuerdo y de los síntomas de desaceleración económica, la temporada de resultados semestrales tampoco ha funcionado como un catalizador positivo para estos valores.

De las grandes, solo Iberdrola e Inditex logran avances del 23 y del 18% en el ejercicio, mientras que Telefónica cotiza en mínimos del año pasado tras caer más de un 9%. Los dos grandes bancos del Ibex tampoco escapan de la quema del sector después de que el BCE reavivara el fuego en julio tras desvelar que prepara nuevos recortes en los tipos de interés. Así, los títulos de Banco Santander se mueven en el entorno de los mínimos del Brexit y ceden un 7% desde el 1 de enero. BBVA, por su parte, se hunde hasta niveles que no visitaba desde 2012 y arroja un saldo negativo del 4% en el año.

Los últimos acontecimientos tampoco han favorecido a la hotelera Meliá, que incumplió sus previsiones a nivel operativo al ganar un 24,7% menos en el primer semestre y sufre en 2019 una caída de doble dígito hasta los 7,38 euros, mínimos de 2014. Por último, Mediaset e Indra, que se dejan en bolsa entre un 5 y un 7%, cotizan en niveles de 2012 y 2014, respectivamente.