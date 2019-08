El mercado teme que Trump eleve del 10% al 25% su último arancel a China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arreó fuerte el lunes contra Pekín acusando al Gobierno de Xi Jinping de cometer "una gran violación" que debilitará desmesuradamente al gigante asiático con el tiempo. A través de un tuit, el inquilino de la Casa Blanca sacó los colores a China por llevar el precio de su divisa hasta casi "mínimos históricos" y señaló la "manipulación" del yuan orquestada por la segunda mayor economía del mundo.

No solo eso. El republicano aprovechó la debacle para volver a llamar la atención de la Reserva Federal, a la que recomendó "escuchar" ante la caída experimentada por la moneda china. Sin embargo, esta no es la primera vez que el mandatario estadounidense arremete contra el valor del yuan.

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It's called "currency manipulation." Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time!