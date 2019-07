No cabe más gas natural en España: el exceso de oferta global genera grandes cuellos de botella

Los operadores de gas natural licuado (GNL), ansiosos por encontrar el mejor destino en un mercado mundial que sufre de un exceso de oferta, están teniendo problemas para colocarlo en España, donde los tanques de almacenamiento ya están llenos en previsión de una subida de los precios a lo largo del año.

La situación, que ha desconcertado a los operadores que esperaban una fuerte demanda de España al comprobar que se les rechazaban algunas entregas en terminales españolas, ilustra cómo el mercado mundial del GNL ha repuntado con el aumento de la producción en la cuenca atlántica y la benigna demanda asiática.

Los tanques de almacenamiento en las terminales de regasificación suelen experimentar una rotación bastante rápida, ya que el GNL se vuelve a convertir en gas antes de ser enviado a la red de transporte.

Sin embargo, los importadores se abstienen cada vez más de procesar el líquido en espera de precios más altos, lo que crea un bloqueo en la cadena de suministro. Los tanques de almacenamiento de GNL en las tres terminales de importación más concurridas de España se espera que estén significativamente más llenos este mes y en agosto que hace un año y se sitúen cerca de sus topes, según los datos del gestor de la red gasista española, Enagás.

"Cuando los operadores internacionales te dicen que no pueden traer GNL a España, no es que no haya slots (de carga y descarga). Es que no hay capacidad en los tanques", dijo un operador de gas en España.

"Hay capacidad de regasificación pero los tanques están prácticamente llenos porque los operadores están jugando al 'contango'", añadió, en alusión a un fenómeno característico de los mercados de materias primas que se produce cuando los distintos actores retrasan las operaciones por sus expectativas alcistas para los precios en el futuro.

Guardar gas para venderlo luego

En este caso concreto, algunos operadores están tratando de almacenar el GNL donde puedan para venderlo a un precio más atractivo más adelante en el año. "Muchos tratan a las terminales de regasificación en España como un almacén en el que se pueden soltar muchas cargas. La gente toma posiciones largas en este momento", explica un operador afincado en Europa.

Los datos de Enagás muestran que los tanques de almacenamiento de GNL en Barcelona, Bilbao y Huelva estaban de media en niveles del 70% en agosto, con picos superiores al 80% en días concretos.

Sin embargo, dado el volumen de las capacidades de almacenamiento y de las cargas, los tanques deben disponer de entre un 15% y un 30% de su capacidad para absorber el contenido de un buque de GNL de 130.000 metros cúbicos de tamaño mediano, como los que se usan frecuentemente para transportar GNL desde Trinidad a España.

Enagás no se pronunció sobre las solicitudes concretas de slots de descarga, pero dijo que cumplen la normativa y el protocolo vigentes, que les obligan a rechazar las solicitudes de los operadores si no se consideran viables.