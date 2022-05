Barroso se lanza al asalto de Prisa tras acordar la compra a Telefónica del 7%

Miguel Barroso, exsecretario de Estado de Comunicación bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, y persona de la máxima confianza del actual Gobierno, se ha lanzado al asalto de Prisa para participar en su gestión e impulsar el apoyo mediático al PSOE de cara a las próximas elecciones generales. Barroso está detrás de la compra del 7% de la editora de El País a Telefónica a través de la sociedad Global Alconaba, una sociedad constituida en marzo por Andrés Varela Entrecanales, antiguo socio de Jaume Roures, y en la que participan también Daniel Romero Abreu, presidente de la consultora Thinking Heads, y Alberto Knapp. Según ha podido confirmar elEconomista, la intención de Barroso es incrementar el paquete accionarial de Global Alconaba y participar de forma directa en la gestión del grupo, impulsando su desarrollo además en Latinoamérica.

Las intenciones de Barroso de controlar Prisa no son, sin embargo, algo nuevo. En marzo de 2021 fue nombrado ya consejero de la empresa y desde entonces han sido muchas las ocasiones en el sector se ha dado por hecho que es él quien realmente mueve los hilos del grupo de comunicación.

La última vez fue a raíz del amago de Vivendi para subir su participación hasta el 29,9%. Pese a que el grupo francés quería convertirse en el máximo accionista de la dueña de El País cambió de opinión seis meses después. El comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no entraban en detalles y únicamente informaban que habían "desistido".

Sin embargo, el cambio de opinión no fue más que puramente administrativo, el plazo que tenía el Gobierno para dar luz verde a la operación estaba a punto de espirar y Vivendi no fue capaz de conseguir el beneplácito del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La rumorología apuntaba a que la negativa del Gobierno era porque no estaba dispuesto de dejar en manos francesas un grupo de comunicación afín a su ideología.

Crecer en Latinoamérica

Con la entrada de este nuevo accionista Prisa busca hacerse fuerte y seguir creciendo en Latinoamérica. En la actualidad tiene presencia en un total de tres países de este territorio tanto con su división de Radio, 10 países, como con su división de noticias, siete países.

Durante la presentación de su primer plan estratégico el pasado mes de marzo, la propia compañía destacó la importancia de Latinoamérica dentro de su negocio, tanto que pretenden alcanzar alrededor de los 1.000 millones en ingresos apoyada especialmente en el impulso del negocio digital y la mayor aportación de los mercados de Latinoamérica y Estados Unidos.

La importancia que tiene Latinoamérica dentro del negocio de Prisa también está reflejada en su accionariado. De hecho, la presencia mexicana es cada vez más importante y ya controla el 16% del capital tras la entrada de Eneri Radio.