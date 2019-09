El petróleo regresa a la normalidad tras la fuerte subida del lunes

El precio del barril de petróleo Brent, el de referencia en Europa y para entrega en noviembre abrió este martes en el mercado de futuros de Londres con un ligero descenso del 0,53%, que ronda poco después el -0,3% tras la fuerte subida registrada este lunes por los ataques a instalaciones petroleras saudíes y que llevaron a los precios del crudo a registrar su mayor alza en tres décadas.

El crudo del mar del Norte cotizaba en el International Exchange Futures a 68,65 dólares, 0,37 dólares menos que al cierre de la jornada anterior. Por su parte el West Texas, de referencia en EEUU, se sitúa en los 62 dólares, con un retroceso del entorno del 1%.

Los ataques con drones, de los que se responsabilizaron los hutíes del Yemen, el sábado redujeron la producción de Arabia Saudí en cerca de 5,7 millones de barriles diarios, lo que representa en torno al 5% del bombeo global.

Tras los ataques al corazón de la industria petrolera de Arabia Saudí, el oro negro llegó a subir ayer de madrugada casi un 20% en la cotización electrónica, lo que llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a autorizar la liberación de reservas de petróleo de su país, para, si fuera necesario, garantizar el suministro mundial.

Además, en un tuit el presidente aseguró que EEUU no necesita ni petróleo ni gas de Oriente Medio. "Somos un exportador neto de energía", escribió Trump en su cuenta de Twitter. "Somos el Productor número uno de energía en el mundo", "ayudaremos a nuestros aliados", agregó.

Because we have done so well with Energy over the last few years (thank you, Mr. President!), we are a net Energy Exporter, & now the Number One Energy Producer in the World. We don't need Middle Eastern Oil & Gas, & in fact have very few tankers there, but will help our Allies!