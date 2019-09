Tensión en el petróleo tras los ataques en Arabia Saudí: los precios llegan a registrar su mayor subida en tres décadas

Convulsión en los precios del petróleo después de que un ataque coordinado con diez drones golpease el sábado el corazón de la industria petrolera de Arabia Saudí obligando al país a reducir su producción de crudo a la mitad. Tras ello, el barril del Brent de referencia en Europa amanece con paso firme tras llegar a repuntar cerca de un 20% en el mercado de futuros y firmar su mayor revalorización desde 1988. Mismo escenario vive el barril de West Texas de referencia en EEUU, que ha llegado a subir hasta un 15% a primeras horas.

El ataque a varias instalaciones clave de la petrolera estatal Saudí Aramco -en Abqaiq, cerca de Damman, y en el yacimiento petrolero de Hijrat Jurais- ha puesto en alerta a los mercados de materias primas. El mercado teme una escasez de la producción y eso afecta negativamente a los precios. El Brent se mueve con alzas del 10% -las mayores desde la Guerra del Golfo en 1991- y supera los 66 dólares, mientras que el Texas se acerca a los 60 dólares con un repunte que ronda el 9% -el mayor desde 2016-.

Y es que, el ataque de este fin de semana ha frustrado la extracción de 5,7 millones de barriles de crudo por día, es decir, alrededor del 50% de la producción de Aramco. El ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, ha asegurado que esta reducción -que representa cerca del 5% de los suministros globales - se verá compensada a través de las reservas de la compañía.

Además del impacto en la economía y los suministros de crudo, el ataque ha dejado una profunda huella política, con EEUU responsabilizando a Irán, que respalda a los hutíes, y Riad asegurando que tiene la "voluntad y la capacidad" de responder a la agresión. Tras el apoyo firme a Arabia, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha autorizado este domingo la liberación de petróleo de la Reserva Estratégica en una cantidad que está por determinar para estabilizar el mercado mundial de crudo.

"Como consecuencia del ataque a Arabia Saudí, que puede tener un impacto en los precios del petróleo, he autorizado la liberación de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo, si es necesario, en una cantidad por determinar pero suficiente para mantener los mercados bien abastecidos", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

Based on the attack on Saudi Arabia, which may have an impact on oil prices, I have authorized the release of oil from the Strategic Petroleum Reserve, if needed, in a to-be-determined amount....