La Audiencia Nacional avala que la empresa descuente de la nómina las sanciones por llegar tarde

La Audiencia Nacional permite que las empresas puedan descontar de la nóminas las sanciones por llegar tarde al trabajo. El fallo, de 20 de junio de 2019, rechaza que esta medida suponga una doble sanción.

"En estos casos, la detracción de salarios obedece al lógico desarrollo dinámico de un contrato de naturaleza bilateral y sinalagmática", explica la sentencia. "Esto no implica el ejercicio de potestad disciplinaria alguna, mientras que las sanciones arriba mencionadas obedecen al legítimo ejercicio de la potestad disciplinaria previsto legal y convencionalmente", añade.

El abogado Alfredo Aspra, socio del Área Laboral de Andersen Tax & Legal, destaca la importancia de esta sentencia. "Más ahora con toda la polémica del registro diario de la jornada y por tanto obligación prácticamente universal de registrar el inicio de la jornada", apunta.

La Audiencia Nacional establece que esta práctica empresarial "supone la imposición de una multa de haber". As su juicio, "cuando no existe una efectiva prestación de servicios por parte del trabajador, no se devenga salario alguno más allá de los supuestos previstos legal o convencionalmente, o falta de ocupación efectiva imputable al empleador".

El fallo asegura que el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores obliga al empresario al abonar salarios los salarios devengados en los supuestos en que el trabajador no pueda prestar servicios por causa imputable al empleador. "Lo que al contrario implica que si se encuentra dispensado de retribuir aquellos periodos en los que la falta de prestación de servicios sea imputable al trabajador", concluye.