Puigdemont pide amparo al Constitucional para que se levante su orden de detención

El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha presentado un recurso de amparo ante Tribunal Constitucional (TC) ante la negativa del Tribunal Supremo de aplicarle la Ley de Amnistía y, por tanto, ante la imposibilidad de que se levante su orden de detención.

El escrito dirigido este jueves a la Corte de Garantías, según señala EP, recurre los tres autos dictados por el Supremo y otros dos dictados por el magistrado instructor que deniegan aplicarle la amnistía.

El Supremo mantiene imputado al exdirigente catalán por un delito de malversación al utilizar fondos públicos con un fin personal, como fue financiar el proceso independentista catalán. El tribunal considera que la Ley deja fuera el delito de malversación y, por tanto, no puede perdonársele.

Por su parte, el Tribunal Constitucional respaldó el mes pasado la Ley de Amnistía pero no entró a resolver si la malversación entra o no entre los delitos perdonados. La Corte se pronunció sobre un recurso del PP en el que no se incluyó esta cuestión, por lo que la orden de detención sigue vigente.

Según Puigdemont, la negativa del Supremo de concederle la amnistía va en contra del criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado y añade que se han vulnerado sus derechos a un juez ordinario y a la tutela efectiva.