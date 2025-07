Los ciudadanos pagan 855 euros de media al año de IRPF por tener viviendas vacías

Los contribuyentes pagan una media de 855 euros al año en el IRPF por tener viviendas vacías. La Agencia Tributaria endurece el control sobre la tributación de los inmuebles de los ciudadanos y ha publicado por primera vez estadística basada en los datos de la declaración de la Renta y de la Dirección General del Catastro que revelan que hay 4,8 millones de casas y pisos desocupados, de los que el 90% lo están todos el año, y 2,5 millones en alquiler a cierre de 2023.

Hacienda grava los inmuebles desocupados con lo que se conoce como la imputación de rentas. Es decir, hace tributar pisos o casas que podrían generar ingresos a los ciudadanos, aunque no los tengan alquilados, y siempre que no sean su vivienda habitual. El tipo que se aplica es del 1,1% sobre el valor catastral, si fue revisado después de 2012, o del 2% si no se ha actualizado.

Los datos llegan en un momento en el que el PSOE tiene una ley en el Congreso que persigue endurecer la tributación a los inmuebles vacíos con el objetivo de que salgan al mercado, incrementando el tipo hasta el 3% del valor catastral.

Por CCAA, los contribuyentes de Baleares son los que más pagan fiscalmente por tener inmuebles desocupados, con 1.083 euros al año; seguidos por los madrileños, con 1.075 euros anuales; y los cántabros, con 1.033 euros. En el otro extremo, están los asturianos y extremeños, a los que les cuesta una media de 672 euros anuales, y los aragoneses con 687 euros.

Del mismo modo, las CCAA con más viviendas sin utilizar son Andalucía, con 819.597; Madrid con 832.250; y Cataluña con 682.351, teniendo en cuenta que también son las regiones con más habitantes.

La Agencia Tributaria ha intensificado en los últimos años las inspecciones a los contribuyentes con viviendas u oficinas vacías para hacerles tributar por ellas tanto si han permanecido sin ocupar durante todo el año como si solo lo han hecho unos días durante el período de búsqueda de nuevo inquilino.

A la par, y desde la sentencia del Tribunal Supremo del 25 de febrero de 2021, también trata de evitar que los caseros se desgraven en el IRPF los gastos asociados al inmueble (IBI, seguros, intereses de la hipoteca o comunidad, entre otros) por los días sin arrendatario.

Datos de arrendamiento

Por otro lado, los contribuyentes que alquilaron viviendas declararon unos ingresos de alquiler medios de 657 euros al mes, es decir, casi 8.000 euros al año. Según las estadísticas de Hacienda, los ciudadanos arrendaron 2,5 millones de viviendas en 2023 y obtuvieron unos ingresos íntegros de 22.000 millones de euros.

De los casi 8.000 euros anuales de ganancias del alquiler, el grueso de los caseros solo tributó por el 30% o 40% de las mismas (2.900 euros de media) tras desgravarse los gastos del inmueble y aplicar la deducción por vivienda habitual, que en 2023 se situaba en el 60%. Desde 2024, y con la nueva Ley de Vivienda, las deducciones llegan hasta el 90% en función de si los inmuebles se sitúan en zonas tensionadas y los caseros aplican rebajas de, al menos, un 5% de la renta.

La deducción genérica por alquilar como vivienda habitual (es decir, sin que esté en zona tensionada o se haya rehabilitado en los últimos dos años) bajó al 50%.

La Agencia Tributaria también ha intensificado en los últimos ejercicios la presión a los caseros para que tributen los ingresos que obtienen por el arrendamiento. Hacienda remitió este año, con el arranque de la campaña de la Renta, 836.000 avisos a los contribuyentes para recordarles que deben declarar estas ganancias. El fisco obtiene los datos de actividad de la información que les trasladan las CCAA de las fianzas depositidas por los caseros.

Cataluña, Madrid y Andalucía son las CCAA con más vivienda arrendada, 544.782, 486.792 y 308.018 respectivamente.

Los contribuyentes tienen alquilados los inmuebles 339 días de media al año; suelen tener 82 metros cuadrados (en Madrid están las más pequeñas con 77 metros de media y en Baleares, las más grandes, con 99 metros) y obtienen una rentabilidad del 5,1%, con Aragón, Asturias y Murcia a la cabeza con un 6,1% y Cataluña en el otro extremo, con un 4,9%.