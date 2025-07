Bruselas apunta a que la amnistía responde al interés de lograr el Gobierno en vez de al general

La Comisión Europea cuestiona que la Ley de Amnistía española responsa al interés general de la población y señala que apunta más a un interés político para que Pedro Sánchez lograra la presidencia del Gobierno.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha celebrado este martes la primera vista sobre la ley de amnistía en el marco de la cuestión prejudicial remitida por el Tribunal de Cuentas español. En ella, el abogado de la Comisión, Carlos Urraca Caviades, ha expuesto que la norma "es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España", según informa EP.

Asimismo, señala que las autoridades españolas ignoraron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomaran el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el que lograr la reconciliación con Cataluña. Lejos de esto, la Ley de Amnistía se tramitó por el procedimiento de urgencia que reduce los tiempos parlamentarios para que salga adelante.

Asimismo, considera que la norma más bien es una "autoamnistía" ya que fue parte de un acuerdo político y los siete votos de Junts fueron fundamentales para que Sánchez lograr la presidencia. Según el abogado, las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse garantizándose su inmunidad jurídica, son contrarias al Estado de Derecho.

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional avaló el pasado 26 de junio la norma bajo, entre otros argumentos, que la Constitución española no prohíbe esta figura y que se aprobó bajo el interés general de poner fin a la crisis social e institucional que generó el proceso independentista. Sin embargo, la Corte no entró a valorar que la norma responda a un objetivo político, ya que dijo que no era su papel analizar la intención última de los autores de la ley.

Por otro lado, el abogado de la Comisión cuestionó que la amnistía sea proporcional para alcanzar su objetivo y señaló que debería ser el Tribunal de Cuentas el que valore si las limitaciones que la ley introduce a los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley cumplen el principio de proporcionalidad.

Criticó también que la norma obligue a los jueces a su aplicación en tiempo máximo de dos meses ya que considera es un tiempo insuficiente para realizar una análisis profundo del caso.