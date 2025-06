El Constitucional arranca el lunes el Pleno dedicado a la Ley de amnistía

El Tribunal Constitucional (TS) arranca el lunes el Pleno monográfico sobre el recurso del PP contra la Ley de amnistía que se extenderá a lo largo de toda la semana hasta el viernes 27 de junio, incluido.

Los magistrados analizarán a fondo y votarán el borrador de la primera sentencia sobre la norma elaborado por la vicepresidenta de la Corte, la magistrada progresista Inmaculada Montalbán.

La ponencia avala prácticamente al completo la ley al señalar que la Constitución no prohíbe ni explícita ni implícitamente una amnistía. Por tanto, indica que el legislador es libre a la hora de aprobar normas mientras no rebasen los límites de la Carta Magna.

Respecto al hecho de que la ley se aprobó con el objetivo de que Junts diera sus siete votos a Pedro Sánchez para ser investido presidente del Gobierno, el borrador señala que los pactos políticos son irrelevantes en materia constitucional.

El fallo no entra a resolver si el delito de malversación por el que también está acusado el expresidente catalán Carles Puigdemont debe ser o no amnistiado, ya que el recurso del PP no hizo mención al respecto. Fue el Tribunal Supremo el que rechazó la opción de perdonarlo.