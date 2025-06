Conde-Pumpido reconoce "presiones" por la ley amnistía

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, reconoce que siempre reciben "presiones" cuando tiene que fallar resoluciones tan relevantes como la Ley de Amnistía.

La Corte comenzará a deliberar el primer recurso contra la norma, el interpuesto por el PP, el próximo martes. Se espera que la sentencia se conozca a partir del 23 de junio.

"No podemos entrar en valoraciones políticas que no nos corresponden", declaró Conde-Pumpido en Sarria (Lugo), antes de clausurar las XVIII Xornadas Xurídicas.

El magistrado señaló que el trabajo de la Corte de Garantías es controlar al poder legislativo resolviendo problemas políticos con argumentos jurídicos. "A veces no se comprende bien que nosotros solamente podemos actuar en función de los límites que establece la propia Constitución, que no podemos entrar en valoraciones políticas que no nos corresponden", explicó.

"Eso significa que en ocasiones ya nos quieren decir antes de que podamos deliberar lo que tenemos que hacer, pero nosotros lo llevamos con impavidez", afirmó.

Se prevé que la sentencia del Constitucional avale la Ley de Amnistía para perdonar los delitos por el independentismo catalán.

Ya en su intervención, ha defendido la "democracia consolidada que es hoy España", donde ha funcionado "de manera normal lo que es lo más habitual en un estado democrático": el traspaso de poderes entre partidos políticos.

En materia judicial, ha hecho un llamamiento "claro y conciso" a todos los poderes e instituciones del Estado a "respetarse" y respetar el sistema judicial para que continúe siendo "totalmente independiente".