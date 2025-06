El Constitucional comenzará a debatir el recurso contra la Ley de Amnistía el 10 de junio

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) comenzará a debatir el recurso contra la Ley de Amnistía el próximo 10 de junio.

Así lo recoge el Orden del día del Pleno que marca como "asunto para estudio inicial" el recurso interpuesto por más de cincuenta diputados y senados del PP contra la norma para amnistiar a los independentistas catalanes involucrados en el procés y el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Se espera que la Corte falle a partir de la semana del 23 de junio. El Tribunal Constitucional ya anunció que tenía intención de emitir la sentencia antes de verano, aunque dejaría para después del verano el resto de recursos contra la norma interpuestos por los gobiernos y asambleas regionales, así como la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo.

El borrador de la sentencia elaborado por la vicepresidenta de la Corte y magistrada Inmaculada Montalbán avala la Ley de Amnistía al considerar que no se opone a la Constitución española.

Montalbán sostiene que "el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente". Y sobre esto último, aclara que la amnistía y el indulto son "instituciones diferentes", por lo que "la inconstitucionalidad de una ley de amnistía no puede fundamentarse en la prohibición de los indultos generales".

No obstante, el fallo no se pronunciará sobre si la amnistía también cubre el delito de malversación por el que el Supremo tiene imputado al expresidente catalán Carles Puigdemont y varios políticos catalanes por usar fondos públicos para financiar el procés. Esto abre la puerta a mantener las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont y los exconsejeros catalanes Toni Comín y Lluis Puig.

No obstante, no implica que la Corte se pronuncie al respecto cuando analice otro recurso o cuestión contra la norma que sí que pida analizar el delito de malversación, puesto que del PP no lo hacía.