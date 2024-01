Los letrados del Congreso dicen que la ley de amnistía vulnera la Constitución y las normas europeas

Los letrados del Congreso de los diputados han aportado a la Comisión de Justicia, que en la actualidad debate las enmiendas presentadas a la Ley de Amnistía, un segundo informe que considera que la amnistía vulnera la Constitución Española, los principios de la Unión Europea y se entromete en la labor de los jueces. Cabe destacar, no obstante, que los informes que emiten los servicios jurídicos de la Cámara no son vinculantes y, por tanto, no hay obligación de ceñirse a ellos.

Los letrados del Congreso ya presentaron un primer informe sobre la Ley de Amnistía que avaló su tramitación, pero ahora, los miembros asignados a la Comisión de Justicia ponen serias dudas al texto. De un lado, el informe, al que ha tenido acceso Servimedia, señala que vulnera la Carta Magna ya que busca el efecto de eximir de responsabilidad legal solo a los independentistas catalanes, un objetivo que solo podría tener soporte a través de una reforma de la Constitución.

"No estando contemplada entre las competencias de las Cortes Generales descritas en el artículo 66.2 ni atribuida a las mismas por ningún otro artículo de la Constitución, que sin embargo desautoriza expresamente los indultos generales, y habiendo sido rechazadas durante el debate constituyente dos enmiendas para su introducción en el texto constitucional, la iniciativa contenida en la presente proposición plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución, de manera que debiera ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional".

También señala que la futura norma propuesta por el PSOE podría invadir aspectos que la Carta Magna solo atribuye de forma taxativa y exclusivamente a los juzgados y los tribunales.

Por otro lado, el documento dice que la futura ley de amnistía excluye a los condenados por delitos de terrorismo y elimina el delito de malversación a los independentistas catalanes, "lo que podría incidir en el ámbito propio del derecho de la Unión Europea, especialmente cuando la privación de efectos a la orden de detención europea afecte a los delitos de terrorismo y malversación, de regulación armonizada por el Derecho de la Unión Europea".

