La AN rechaza el recurso del Real Madrid contra el fallo que tumbó su denuncia contra La Liga y Tebas

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Real Madrid contra la sentencia del titular del Juzgado de Instrucción Central número 4, José Luis Calama, que rechazó la querella del club contra La Liga y su presidente, Javier Tebas. El dicha demanda, el Real Madrid les acusaba de perjudicarle económicamente en el reparto de los ingresos obtenidos por la comercialización y explotación de los derechos audiovisuales de los partidos, que en la última temporada ascendieron a los 1.837 millones de euros.



El auto de la Sala de lo Penal, de este 22 de noviembre, señala que los hechos que denuncia el Real Madrid no son consecuencia de una acción directa de La Liga o de su presidente, sino de un acuerdo adoptado por el Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales y la Junta de Primera División de la Liga, en los que están representadas todas las sociedades anónimas deportivas y los clubes que participan en el campeonato de primera división a los que afecta el acuerdo de reparto. Concretamente, el Órgano de Control dio el visto bueno a la propuesta con cuatro votos a favor, una abstención, y un voto en contra, siendo finalmente aprobado por la Junta de Primera División de la Liga con dieciocho votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra.

El club interpuso una querella contra este acuerdo que fijaba los criterios de reparto de los ingresos obtenidos por la explotación y comercialización audiovisual de los partidos de fútbol. Según el Real Madrid, estos acuerdos tenían una naturaleza defraudatoria puesto que suponían una disposición arbitraria de los derechos "específicamente orientada a perjudicar económicamente al Real Madrid". Según la querella, esto estaba motivado por la enemistad existente desde 2021 entre el club y Tebas por la oposición del segundo al proyecto La Liga Impulso y a la iniciativa de crear la Superliga.

El juez Calama señaló que si bien el Real Madrid es uno de los grandes clubs de La Liga no es el único y resulta difícil de entender que el acuerdo perjudique al club y a otros no. Asimismo, dijo que el acuerdo se adoptó por mayoría significativa y que el hecho de que el reparto de los ingresos por estos derechos no se ajuste a las pretensiones del Real Madrid no implica que sea abusivo en términos penales.

Ahora, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional señala que está de acuerdo con la apreciación de Calama y del Ministerio Público, que se oponen al recurso.