El arte de comprar barato y vender caro: los cuatro reyes de la plusvalía en el fútbol

Muy pocos equipos de fútbol pueden presumir de ser unos auténticos genios en el arte de comprar barato y vender caro. Y lo más difícil es hacerlo, como bien han demostrado Messi y Cristiano Ronaldo en las últimas décadas, durante tantos años y de manera consecutiva. Es su filosofía y, si les va bien, por qué van a cambiar. Son los casos de Oporto, Benfica, Sevilla y Borussia Dortmund. Cuatro equipos que llevan nutriendo a los clubes más potentes de Europa, consiguiendo unas plusvalías inimaginables para sus cuentas.

1. Oporto

El rey de reyes de este arte es el Oporto. Con Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, su presidente desde 1982, el equipo portugués ha conquistado dos Champions League (1987 y 2003), y 61 títulos más, entre los que destacan 22 Ligas, dos Europa League y 13 Copas, convirtiéndole en el directivo más exitoso de la historia de este deporte. "En varias ocasiones he pensado en dejarlo, pero, al final, siempre me convencen. Cada vez que hay elecciones, nadie se presenta. Todo el mundo me dice: "Después de usted". Lo cierto es que yo no puedo estar aquí de por vida", reconocía en una entrevista pasada.

Su piedra filosofal siempre ha sido la de comprar barato, a equipos mayoritariamente sudamericanos, con menor coste, para formarlos y en unos años venderlos por tres, por cuatro o hasta por cinco veces su valor de mercado. "Dedica 24 horas al club y siempre va a ver personalmente a los jugadores antes de ficharlos. Ve cómo juegan, pero también con qué gente se mueven. Es muy puntilloso con los aspectos personales", señalaba el periodista Bruno Prata en unas declaraciones pasadas a Marca.

En este sentido, en todo el siglo XXI, el Oporto lleva generados 660 millones de euros en plusvalías de 36 futbolistas. Las más llamativas han sido las de Otávio (lo compró por 2,5 y lo vendió por 60), Militao (de 7 a 50 millones), Luis Díaz (de 7,2 a 47), Mangala (de 6,75 a 45) o James Rodríguez (de 7,3 a 45). "Es muy duro negociando, si la oferta inicial no llega al 85% ni siquiera te recibe. Siempre marca los tiempos, conoce bien a los compradores, juega con las prisas y tira de la cuerda hasta el límite sin alterar el gesto", reconocía un exdirector deportivo del Deportivo de La Coruña.

Además, el Oporto, de manos de su presidente, ostenta también un récord que pocos clubes de este nivel o superior pueden igualar. En la última década, tan solo ha registrado un balance negativo en cuanto a fichajes y ventas. Se trata del año 2016-2017, en el cual invirtieron en fichajes 40,65 millones de euros, mientras que ganaron solo 15,06 millones, según datos del portal especializado Transfermarkt. Un año antes, en la 2015-2016, el club gestó el año de mayores ventas de su historia, con 148 millones de euros, con salidas como la de Jackson Martínez (35 millones -lo compró por 9-), Danilo (31,5 -lo adquirió por 13-) o Alex Sandro (28 -invirtió 9,6-)

Destacan también la venta de estos jugadores: Deco (de comprarlo por 8 a venderlo por 21), Falcao (de 5,4 a 60), Hulk (de 19 a 40), Luis Fabiano (de 3,5 a 10) y Pepe (de 2 a 30). Y también la de su mayor fracaso, Óliver Torres, su fichaje más caro. Llegó procedente del Atlético de Madrid por 20 millones, y años más tarde se fue al Sevilla por 11.

Por otro lado, sin ser plusvalías al uso, el Oporto ha obtenido 199,5 millones de euros por la venta de sus canteranos. Son el caso de Fabio Silva (40 millones), Vitinha (41,5), Fabio Viera (35), Bruno Alves (22) o Ricardo Carvalho (30), entre otros.

2. Benfica

El Benfica le sigue la estela al Oporto con unas plusvalías que alcanzan los 498,85 millones de euros de un total de 26 futbolistas analizados. La diferencia principal con su rival portugués reside en que los ingresos por venta de jugadores son mayores. Además, mientras el Oporto es más estable en el tiempo, el Benfica ha pegado el estirón en estos últimos años, llegando a realizar ventas por cantidades superiores a los 100 millones. Son los casos de Joao Félix (127 millones) y Enzo Fernández (121). Además, por el camino también destacan las salidas de Ruben Dias (71 'kilos') o Darwin Núñez (80).

Aunque la filosofía del Oporto siempre ha sido la de comprar barato y vender caro, desde el Benfica se desmarcan con una filosofía de "mantener nuestro mejor talento el mayor tiempo posible. No tenemos intención de vender a nuestros principales jugadores desde la cantera. Se irán solo por el importe de sus cláusulas de rescisión", como fueron los casos de Joao Félix, Enzo Fernández o Ruben Dias. En este sentido, el Benfica ha generado en este último siglo unos ingresos por jugadores de cantera de unos 477 millones de euros, una cifra muy superior a los 199,5 del Oporto.

Y gran parte de esto es gracias a Luís Filipe Vieira, el presidente del club durante los años 2003-2021. Se empeñó en él relanzamiento y reconstrucción del club, siendo uno de los responsables por la construcción del nuevo Estadio de la Luz.

En el balance de fichajes y ventas, el Benfica, en los últimos diez años, tan solo ha registrado tres veces negativo, y la temporada 2022-2023 fue la más exitosa en cuanto a las ventas, con unas cifras que alcanzaron los 270 millones de euros.

3. Sevilla

Al igual que el Oporto y Benfica van ligados a su presidente, el Sevilla puede decir lo mismo con Monchi, su director deportivo desde el año 2000-2017 y, posteriormente, desde 2019 hasta 2023, fecha en la que decidió poner punto y final a su andadura en el equipo de su vida para buscar la suerte con Unai Emery en la Premier League de la mano del Aston Villa.

La filosofía no variaba del comprar barato y vender caro, y como mucho no dejar escapar entre medias más de dos, tres años. Era su modus operandi. No se escondía. Durante los mayores años de su carrera, Monchi lo fió todo al mercado sudamericano, con futbolistas desconocidos en esos momentos, como eran: Dani Alves, Baptista, Adriano, Luis Fabiano, Medel, Bacca, Fazio o Diego Carlos; para luego pasar por el francés (Keita, Kondogbia, Gameiro, Nzonzi, Lenglet, Koundé, 'Kolo' o Ben Yedder).

"Lo importantes es el perfil, a qué quieres optar. Y si se adapta a la filosofía del club. En el Sevilla hay tres o cuatro pautas innegociables, porque así nos ha ido bien. Hay una filosofía de aspirar a cosas importantes, que hay que palparlo en el entrenador. Es un club que tiene que vender jugadores. Yo soy miembro del comité de dirección y del consejo de administración. Por tanto, el acceso a los números del club los tengo a diario, tengo continua información. Sé la capacidad económica que tenemos en el club. Y soy un director deportivo que tengo por un lado el Wyscout y en otro lado la hoja de cálculo con los números y domino la información, cualquier paso está consultado con el presidente, vicepresidentes y el comité y el consejo. La posibilidad de participar en esos órganos de dirección me da una ventaja importante", reveló en su día Monchi.

Con todo esto, en lo que llevamos de siglo, el Sevilla ha conseguido unas plusvalías de 432,3 millones de euros en un total de 26 jugadores analizados. Las más destacadas han sido las de Dani Alves (lo compró por 500.000 euros y lo vendió por 35,5), Lenglet (de 5,4 a 35,9), Vitolo (de 3,5 a 35,6) o Ben Yedder (de 9,5 a 40 millones).

En cuanto a su cantera, el equipo sevillista ha vendido por valor de 142 millones de euros, siendo estas las más destacadas: Sergio Ramos (27 millones), Bryan Gil (25), Reyes (20), Navas (20), Alberto Moreno (18), Carlos Fernández (10), Luis Alberto (8), Sergio Rico (6), Pozo (3), Soria (3) o Campaña (2).

En cuanto al balance, el Sevilla ha ido maltratándolo con el paso de los años. Si desde la 2013-2014 hasta 18-19 todos fueron balances positivos, desde la 20-21 hasta la actualidad, todos, excepto una (22-23), salieron con balance negativo, lo que hace indicar una tendencia hacia una nueva filosofía.

4. Borussia Dortmund

Alemania también puede enorgullecerse de un equipo que lleva generadas unas plusvalías por traspasos de futbolistas de 402 millones de euros, aunque con solo 15 jugadores analizados. Entre ellos caben destacar: Dembélé (de 35 a 135 millones), Bellingham (de 30,15 a 103), Haaland (de 20 a 60), Sancho (de 20,5 a 85), Aubameyang (de 13 a 63,75), Weigl (de 2,5 a 20) o Mkytharian (de 27,5 a 42). También destacan compras que fueron realmente exitosas para la entidad, como la de Lewandowski (4,75 millones) o Reus (17,5).

Por otro lado, el Borussia también presume de haber disfrutado de una de las mejores canteras de Europa, con jugadores de la talla de Pulisic (lo vendió por 64 millones), Hummels (35), Gotze (37) o Gundogan (27). Además, pocos clubes le han sacado tanto partido a sus futbolistas. Con Sahin, Gotze y Emre Can, todos canteranos, el Borussia los vendió y más tarde los volvió a recuperar, pero no a coste cero.

Una de las diferencias con Oporto, Benfica y Sevilla está en el tiempo. El equipo alemán no ha sido incluido en esta lista de equipos hasta la década del 2010. A partir de ahí es cuando se le ha conocido por ser un club vendedor. De cara al futuro, el equipo ya incorporó a futbolistas con los que espera sacar una buena caja, como son: Malen, Nmecha o Adeyemi, dejándose 30 millones por cada uno. Atento a sus nombres.