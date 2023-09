La Audiencia tumba la querella del Real Madrid contra La Liga por el reparto de 1.800 millones en derechos de explotación

La Audiencia Nacional ha desestimado la querella interpuesta por el Real Madrid contra La Liga Nacional de Fútbol y su presidente, Javier Tebas, en la que les acusaba de perjudicar económicamente al club en el reparto de los ingresos obtenidos por la comercialización y explotación de los derechos audiovisuales de los partidos, que en la última temporada ascendieron a los 1.837 millones de euros.

El titular del Juzgado de Instrucción Central número 4, José Luis Calama, que admite las "relaciones tensas entre las partes", concluye que los hechos descritos en la querella no tienen cabida en el Código Penal, pero hay otras vías como la civil o la administrativa con mecanismos de control para la reparación de los posibles daños que pudieran derivarse.

El Real Madrid interpuso la querella contra el acuerdo aprobado en julio por el órgano de control de los derechos audiovisuales, ratificado el 4 de agosto por la Junta de La Liga. Este acuerdo fijaba los criterios de reparto de los ingresos obtenidos por la explotación y comercialización audiovisual de los partidos de fútbol.

El club que preside Florentino Pérez alegó que estos acuerdos tenían una naturaleza defraudatoria puesto que suponían una disposición arbitraria de los derechos "específicamente orientada a perjudicar económicamente al Real Madrid". Según la querella, esto estaba motivado por la enemistad existente desde 2021 entre el club y Tebas por la oposición del segundo al proyecto La Liga Impulso y a la iniciativa de crear la Superliga.

El juez Calama señala que si bien el Real Madrid es uno de los grandes clubs de La Liga no es el único y resulta difícil de entender que el acuerdo perjudique al club y a otros no. Asimismo, el magistrado añade en su auto de este 13 de septiembre que el acuerdo se adoptó por mayoría significativa y que el hecho de que el reparto de los ingresos por estos derechos no se ajuste a las pretensiones del Real Madrid no implica que sea abusivo en términos penales.

Así, también descarta los delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción en los negocios e imposición de acuerdos abusivos que el club achacaba a Tebas y La Liga.