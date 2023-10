Hacienda endurece la persecución a los administradores de firmas concursadas

Nuevo foco de Hacienda con objetivo recaudatorio. La Agencia Tributaria ha agudizado la persecución contra los administradores de empresas concursadas para derivarles la responsabilidad de las deudas (es decir, exigirles directamente a estas personas el pago), a pesar de que el juez pertinente haya declarado el concurso fortuito y, por tanto, les haya eximido de la responsabilidad de la insolvencia.

Tomás Nart, socio de concursal de Fieldfisher, explica que la Agencia Tributaria está actuando a espaldas a los concursos de acreedores. "En la pieza de calificación (donde se determina si hay o no responsabilidad de los administradores en la insolvencia de la compañía), la Agencia Tributaria podría hacer alegaciones pidiendo la culpabilidad y responsabilidades, pero no lo hace, está pasiva, y de repente se cierra el concurso y va a por el administrador", explica Nart.

Por su parte, Juan Antonio Osuna, socio de fiscal de Fieldfisher, entiende que es mucho más cómodo para Hacienda pelarse con el contribuyente solo que si hay un juez de por medio. "Hay que esperar unos tres años y medio aproximadamente, una vez se acabe el proceso de reclamación por la vía económico-administrativa, para que el contribuyente pueda volver a encontrarse con un juez que aplique la ley en su conjunto, no solamente las leyes tributarias, sino que también mire la situación desde el punto de vista concursal-mercantil", explica.

Osuna añade que el problema es eminentemente fiscal, pero con conexión con lo concursal. Históricamente, apunta, Hacienda siempre ha derivado la responsabilidad de la deuda que se deja en una sociedad o que deja una persona física, si alguien ha sido culpable de la generación de la misma, "lo cual tiene sentido desde el punto de vista de justicia". "El problema surge cuando no hay una voluntad de defraudar, sino que al emprendedor le ha ido mal. Eso que sucedía de forma ocasional (en referencia a la derivación de responsabilidad de la deuda al administrador), en los dos últimos años hay crecimiento exponencial", asegura.

Según ambos abogados, la Agencia Tributaria repite la forma de actuar: mantiene perfil bajo en el concurso y, una vez cerrado, a lo largo de los próximos cuatro años (plazo de prescripción para poder derivar la responsabilidad) le remite una carta al administrador exigiéndole el pago de la deuda de la firma. "Hay que asesorar al cliente, defenderle y acompañarle en una lucha en la que Hacienda le embarga todos sus bienes y se encuentra su casa con medidas cautelares. Es decir, de repente abres una carta de Hacienda y se te cae el mundo a los pies", explica Juan Antonio Osuna.

Nart añade que Hacienda no puede actuar de forma ajena al concurso de acreedores. El administrador, apunta, cuando tiene conocimiento de que la compañía está en situación de insolvencia, tiene la obligación de presentar concurso en dos meses. "El empresario lo hace bien y presenta concurso en plazo, ahora no puede venir Hacienda diciendo que lo que ha pasado en el concurso no le interesa y que le va a derivar la responsabilidad de la deuda sometiéndola exclusivamente a la normativa tributaria", expone.

Los dos socios de Fieldfisher, y a falta de una jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, ya tienen varios expedientes en el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) con un enfoque defensivo que combina el punto de vista fiscal y el concursal, con el objetivo de defender cuándo proceden y no proceden estas derivaciones de responsabilidad.