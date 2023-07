El juez acerca la declaración de Carlos Torres tras prorrogar la instrucción del espionaje de BBVA

El titular del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, José Manuel García Castellón, acerca la declaración del presidente de BBVA, Carlos Torres, en el caso que investiga la contratación por parte del banco del excomisario José Manuel Villarejo para presuntas labores de espionaje. El magistrado ha decidido prorrogar la instrucción de la causa, que finalizaba este 29 de julio, seis meses más, hasta enero de 2024.

García Castellón considera necesario practicar varias diligencias pendientes, entre ellas tomar declaración a los miembros del comité de control interno del banco. Torres, tal y como indicó al juez en un escrito la Fiscalía Anticorrupción, formó parte de un comité restringido que se creó en octubre de 2018 para analizar la contratación de Villarejo por parte del grupo financiero.

El juez ya ha llamado a declarar a todos los miembros que formaron parte de este comité, menos a Carlos Torres. Precisamente, citó el pasado viernes a la directora jurídica del grupo financiero, María Jesús Arribas y ejecutiva clave de Torres, que se negó a testificar bajo el argumento de que su declaración vulnerará el deber de secreto profesional. Anticorrupción ya avisó en su escrito que si Arribas no declaraba habría que llamar a Torres, que no es abogado y por tanto no forma parte de la defensa del banco y ante el "alto grado de conocimiento de lo que había pasado con Cenyt".

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, el juez indica que restan por practicarse varias diligencias, como defendía la Fiscalía, entre las cuales destaca que el banco facilite la identidad de las personas encargadas a partir de 2018 de estudiar delitos de cohecho, contra la intimidad y los relacionados con la corrupción. Es decir, de este comité interno.

Cabe destacar que, además de la Fiscalía Anticorrupción, el expresidente de BBVA, Francisco González, e imputado en la causa, también pidió la prórroga de la instrucción.

Nuevos avances

Por otro lado, el magistrado recuerda que se ha dado acceso a las partes a varios documentos y correos que utilizó PwC para elaborar el informe forensic sobre la contratación de Villarejo y los peritos aún no han practicado los correspondientes análisis al respecto. Las partes solicitaron esta información ante las dudas de la parcialidad del forensic ya que PwC actuó bajo la supervisión de Garrigues, bufete que lleva la defensa de BBVA en el caso.

García-Castellón señala que en las últimas semanas se han producido una serie de avances en la causa, lo que pone de manifiesto que "nos hallamos ante una pieza dinámica, en evolución y en la que se están practicando múltiples diligencias para perfilar, con la mayor concreción y precisión, los distintos hechos que conforman el objeto del proceso".