Los letrados avisan a Justicia: "No desconvocaremos la huelga, aunque no comamos"

Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), en huelga indefinida desde el pasado 24 de enero, han mandado este jueves un mensaje muy claro al Ministerio de Justicia: "No desconvocaremos la huelga, aunque no comamos", han dicho en la manifestación celebrada a las 13 horas que iba desde la Plaza de Colón a la sede del Ministerio. Desde Justicia se planteaba la opción de que los LAJ abandonarían los paros por su propia cuenta ante la asfixia de no cobrar, según informaron fuentes de toda solvencia a este diario.

Los letrados, que han mandado un comunicado tras la manifestación, señalan que el propio Ministerio ha reconocido que llegó a un acuerdo con ellos en abril de 2022 para adecuar los salarios, que nunca llegó a cumplirse. "Dice, además, que fue el Ministerio de Hacienda el que impidió o paralizó el cumplimiento de esos acuerdos, y eso, en términos de negociación sindical no podemos aceptarlo, porque sin duda lo que se acuerda por un Ministerio, constituye una acción de gobierno, y como tal debió ser planteada por el Ministerio para superar ese obstáculo si es que realmente lo había", señalan.

Por tanto, las asociaciones convocantes reclaman nuevamente que el Ministerio cumpla los acuerdos, sin excusas, y si no son capaces, piden la dimisión del equipo ministerial.

La manifestación celebrada este jueves ha contado con más de 1.500 letrados asistentes. Los letrados, además, han vuelto a respaldar de forma masiva la huelga con un 75% de seguimiento.