La parálisis de Justicia por adecuar salarios a jueces y fiscales apunta a acabar en otra huelga

El Ministerio de Justicia está acorralado ante la falta de cumplimiento de la actualización de salarios con jueces, fiscales y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). A la huelga indefinida iniciada por estos últimos el pasado 24 de enero para adecuar su retribución a la mayor carga de trabajo, se suman las denuncias de jueces y fiscales que llevan meses reclamando una mejora de su salario de acuerdo con la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. Según las fuentes consultadas por este diario, la parálisis de Justicia a la hora de adecuar los salarios a jueces y fiscales apunta a acabar en otra huelga.

No obstante, asociaciones judiciales consultadas apuntan a que, con los letrados en huelga, no es el momento para convocar paros por su parte, aunque denuncian que hay "mucha cerrazón" por parte del Ministerio de Justicia, que encabeza Pilar Llop, para celebrar la mesa de retribuciones con el objetivo de adecuar los salarios, convocatoria que llevan meses exigiendo, y aún no se ha celebrado. De hecho, la Asociación de Fiscales ya interpuso a finales del año pasado una demanda contencioso-administrativa contra el Ministerio en reclamación de la convocatoria de la mesa, prevista en la disposición adicional primera de la Ley 15/2003. En este marco, la asociación advierte a Justicia que cumpla con la legalidad vigente y no descarta "la adopción de cualquier otra medida de conflicto colectivo, si fuera necesario".

"Como quiera que en las últimas semanas el Ministerio de Justicia está manteniendo reuniones con el Comité de huelga de las asociaciones de LAJ para tratar sus reclamaciones retributivas, hemos solicitado a la Ministra de Justicia que, de forma urgente, nos convoque a una reunión para acometer las mejoras laborales y retributivas que, junto a los jueces, venimos reclamando", señaló la Asociación de Fiscales en un comunicado el pasado 28 de febrero.

Nueva reclamación

Ahora, la Asociación de Fiscales, además, remitió este miércoles una carta a la Ministra de Justicia en la que denunció que los jueces en prácticas reciben un salario superior (1.440,63 euros) al de los fiscales en prácticas (1.374,2 euros), sin "razón alguna" que justifique esta diferencia. "Entendemos que cuando nuestro estatuto Orgánico, en su artículo 33.1, nos equipara con la carrera judicial (...), también lo hace para aquellos que, superada la oposición, se encuentra en la fase teórica, pues no existe apoyo normativo o estatuario para mantener lo contrario".