Lesmes califica de 'anomalía democrática' no renovar el Consejo General del Poder Judicial

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGJP), Carlos Lesmes, ha señalado que la única anomalía democrática en España es la no renovación del CGPJ y de lo que ha culpado a los partidos políticos.

Lesmes afirmó ayer que "no voy a optar en el día de hoy por uno u otro, pero quizá haya que darle una oportunidad al sistema de elección por jueces" y ha añadido que "quizá este órgano de gobierno, carente de una renovación desde hace tres años por la falta de acuerdo entre los partidos políticos, merezca la oportunidad de un cambio en el sistema de elección para que sus miembros pasen a ser elegidos por los propios jueces".

La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable del Estado de Derecho, Vera Jourova, ha explicado esta semana, en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que es clave que España renueve el CGPJ para evitar que se perciba como un órgano politizado, al tiempo que ha instado a estudiar como algo prioritario el sistema de nombramiento de sus vocales para que se ajuste a los estándares europeos.

En el informe de 2021, la Comisión ya mostró su preocupación sobre el hecho de que no se haya renovando el CGPJ. Considera que es clave que España se ocupe de esta cuestión para que el estamento judicial no sea politizado, y no tenga esa vulnerabilidad.

Jourova ha reiterado que para Bruselas es importante que el nombramiento de las personas que componen el CGPJ "sea algo que se estudie prioritariamente", recordando que "en el informe se habla de que tiene que haber un sistema de elección por parte de los homólogos, de acuerdo con los estándares del Consejo de Europa". Dichos estándares implican que al menos la mitad de los miembros del CGPJ sean designados por los propios jueces.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha respondido a Jourova que los jueces ya participan en la elección del CGPJ y que este se renueva con la participación del Parlamento conforme a la Constitución. Además, ha afirmado que ve incomprensible que el PP pida un mes más para "incumplir la Constitución, tras el anuncio de que presentarán una propuesta para solucionar el bloqueo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que la propuesta que su partido hará al Gobierno antes de un mes para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) irá en la "dirección de la Unión Europea", con "más peso" de los jueces en la decisión de su órgano de gobierno, y apostará por la "regeneración".