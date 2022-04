Subidas de dos dígitos en los mejores fondos que 'protegen' el planeta

El 51% de los inversores institucionales globales ya considera el cambio climático como un "factor significativo" en su política de inversión (hace dos años, eran solo un 26%). Y otro 24% lo coloca "en el centro" de su estrategia (dos años atrás, el dato era del 8%). Son datos de la última Encuesta sobre el Clima de Robeco, que muestra hasta qué punto la preocupación por el medio ambiente se ha convertido, en muy poco tiempo, en cuestión prioritaria. Consulte más artículos sobre fondos responsables en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

Este sondeo -realizado entre 300 grandes institucionales en Europa, América del Norte y Asia-Pacífico, que gestionan en torno a 23,7 billones de dólares- también revela que el 41% de estos profesionales considera "central" o "significativa" la protección de la biodiversidad, es decir, de la amplia variedad de seres vivos que habitan el planeta. En torno a estas cuestiones girará la celebración, el 22 de abril, del Día de la Tierra, que pretende crear conciencia sobre estas problemas.

Para abordar la sostenibilidad, la inversión temática es una de las fórmulas más utilizadas por los inversores, según se señala en el mismo estudio: el 70% de ellos recurre a fondos temáticos para adentrarse en la inversión ESG (en base a criterios ambientales, sociales y de buen gobierno). Si nos centramos en los productos sostenibles clasificados como de Ecología, según Morningstar, son muchos los que han obtenido rentabilidades anualizadas de doble dígito a 3 años (muchos de estos productos son de reciente creación así que no tienen todavía una larga curva de resultados).

Sí es longevo el ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 VT, que se revaloriza un 26,5% anualizado a 3 años y un 19,3% a 5 años (sobre todo porque en 2020 se disparó más de un 77%). El retorno anualizado a una década es del 15,3%. Gestionado por Clemens Klein, este vehículo no se está comportando tan bien en 2022: se deja un 8% en el año, con datos de Morningstar del pasado 8 de abril. El fondo -que cuenta con el apoyo de un consejo asesor ambiental puesto en marcha por WWF (World Wide Fund for Nature)- invierte en compañías de energías limpias, y entre sus principales posiciones están las estadounidenses Sunrun, Sunnova y Evoqua Water Technologies.

Un 18,5% se anota en el trienio el DWS Invest ESG Climate Tech NC, que se posiciona en compañías que ofrecen productos y servicios que contribuyen a reducir las emisiones de carbono. El 45% de la cartera la componen empresas estadounidenses, y otro 29% compañías de la zona euro, principalmente industriales, tecnológicas y de consumo. La compañía que más pondera es Darling Ingredients, productora de ingredientes sostenibles para bioalimentos radicada en EEUU. Entre los pesos pesados se encuentran también la empresa californiana de software VMware y el grupo de iluminación holandés Signify.

El Nordea 1 - Global Climate & Environment E EUR, gestionado por Thomas Sørensen, repunta un 18% anualizado a 3 años. Con un patrimonio superior a los 10.600 millones, entre sus principales posiciones están Waste Management (norteamericana, dedicada a la gestión de residuos) y la suministradora gala de gases industriales Air Liquide.

El Ninety One GSF Global Envir A Acc EUR se revaloriza algo más de un 17% anualizado a 3 años. Invierte en cotizadas que contribuyen al proceso de descarbonización de la economía. En cartera, la ya mencionada Waste Management, y nombres tan conocidos como NextEra y Orsted.

El español Bankinter Eficiencia energética y medioambiente R FI sube un 16,4% anualizado en el trienio, un 11% en el lustro y un 6% a una década. Invierte en empresas relacionadas con el almacenamiento de electricidad y las energías renovables, entre otros temas. En cartera, compañías como la finlandesa Incap (fabricante de componentes electrónicos) o la tecnológica italiana Sesa.

Con rentabilidades por debajo del 16% se posicionan productos de Schroders, Vontobel, Sycomore AM, Pictet y CaixaBank AM. El Microbank Si Impacto RV Estándar FI es un fondo de fondos etiquetado como artículo 9 dentro del Reglamento europeo de Divulgación (es decir, se considera fondo de impacto). En cartera, muchos de los productos recogidos en esta selección, como el Global Climate & Environment E EUR, de Nordea o los fondos de Ninety One y de Schroder.