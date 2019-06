Trump pone las espadas en alto y anuncia nuevas sanciones a Irán

Jose Luis de Haro Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este lunes un decreto imponiendo nuevas sanciones que "golpearán duro" a Irán, según indicó el mandatario. Las represalias impedirán que el lider supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, y otros individuos tengan acceso a instrumentos financieros.

"Continuaremos incrementando la presión a Teherán", señaló el republicano desde el Despacho Oval de la Casa Blanca minutos antes de firmar su orden ejecutiva.

Acompañadado por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, Trump dejó claro que Irán "nunca podrá tener un arma nuclear" pero indicó que EEUU "no busca un conflicto con Irán ni con ningún otro país". No obstante, el presidente estadounidense reconoció que su administración ha demostrado mucha moderación con Irán pero eso no significa que vaya a mantenerla en el futuro.

Las nuevas sanciones se producen después de que las tensiones entre Washington y Teherán ocupen de nuevo el protagonismo del escenario geopolítico. EEUU ha responsabilizado a Irán por los ataques varios petroleros en el Golfo de Oman, cerca del Estrecho de Ormuz, mientras que la semana pasada la república islámica derribó un avión no tripulado estadounidense. Previamente, el gobierno iraní ya había amenazado con violar algunos de los términos del acuerdo nuclear de 2015 del cual EEUU se retiró en mayo de 2018 por orden de Trump.