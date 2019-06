Trump asegura no tiene que proteger el Estrecho de Ormuz porque EEUU ya es el mayor productor de petróleo del mundo

El petróleo cotiza prácticamente plano después de que Donald Trump, presidente de EEUU, ha pedido a China y Japón que ayuden a proteger el Estrecho de Ormuz (por donde pasa el 30% de todo el crudo que se exporta en el mundo) porque la mayor parte del crudo que pasa por esa zona va directo a Pekín y Tokio.

"China obtiene el 91% de su petróleo por el Estrecho, Japón el 62% y muchos otros países también. Por qué estamos protegiendo a los barcos de otros países (durante muchos años) por nada a cambio. Todos estos países deberían estar protegiendo sus propios barcos", ha señalado el presiente de EEUU en Twitter.

Además, Trump ha insistido en que "EEUU no necesita estar ahí cuando es el mayor productor de energía del mundo. Lo que EEUU pide a Irán es muy sencillo: no a las armas nucleares y no más propaganda del terror".