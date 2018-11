Trump amenaza a los demócratas tras perder el Congreso: "Si me investigan, no negociaremos leyes"

En su primera rueda de prensa tras las elecciones en las que su partido perdió la mayoría en la Cámara de Representantes, Donald Trump celebró los buenos resultados de su partido en el Senado y advirtió a los demócratas de que está dispuesto a negociar con ellos proyectos legislativos siempre que no abran comisiones de investigaciones contra él. "Si me investigan, no hablaremos de legislación, y pondremos al Senado a investigarles a ellos. Espero que lo entiendan", amenazó.

Trump dedicó la primera parte de su discurso a atribuirse la victoria de su partido en el Senado: "Sin mis mítines, la 'ola demócrata' podría haber ocurrido. Pero 9 de los 11 candidatos con los que hice campaña ganaron", dijo. Este resultado "es un rechazo a las maniobras de los demócratas contra [el juez del Tribunal Supremo acusado de violación Brett] Kavanaugh", y el mejor resultado de un presidente en unas elecciones legislativas al Senado "desde Kennedy" (por otra parte, los demócratas tenían más escaños en juego que nunca nadie antes en la historia, 26 de 35).

Respecto a la Cámara de Representantes, que cambiará de manos por primera vez desde 2010, celebró que "solo" hubieran perdido "unos 27 escaños" y la mayoría, en vez de "los 62 de [Barack] Obama en 2010", aunque la diferencia de voto (unos 7,5 puntos) fue similar en ambos casos. Trump criticó a numerosos exdiputados de su partido por "no haberme abrazado" y les culpó de sus derrotas por ello. "Qué mal, Mike [Coffman]. Carlos 'Quebella' [Curbelo], qué mal. Y Mia Love no me dio amor", dijo. "Los candidatos que me abrazaron tuvieron resultados excelentes, los que no, perdieron", se jactó.

No publicará su declaración de renta porque "la gente no la entendería"

Mirando al futuro, Trump cree que "será más fácil gobernar con una Cámara demócrata", porque "podremos negociar acuerdos bipartidistas que aprobemos con el apoyo de parte de demócratas y de republicanos. Antes necesitábamos el apoyo de 10 demócratas en el Senado o tener a todos los nuestros de acuerdo, y cualquier republicano podía bloquear una ley por algún motivo propio, o sin él, o para hacerse el especial, y era imposible aprobar nada", dijo. "Si los demócratas tienen planes de infraestructura, de sanidad, que vengan y hablaremos".

A continuación, advirtió de que no publicaría su declaración de la renta porque "Hacienda la está auditando" y "la gente no entendería mi declaración", y amenazó con paralizar cualquier tipo de acuerdo legislativo si los demócratas intentan investigarle a él o su Gobierno. "Si quieren investigarme, nosotros tenemos el Senado, y nos pondremos a investigarles a ellos, y no haremos nada. Pasarán dos años y no habremos hecho nada, y será extremadamente bueno para mí políticamente. O podemos trabajar", dijo.

Entre sus proyectos, dijo que estaría "encantado" de aprobar una rebaja de impuestos para la clase media, "aunque suponga subir impuestos a otros, si es lo que quieren los demócratas, que lo propongan". Y mostró un claro apoyo por Nancy Pelosi: "Creo de verdad que se merece ser la presidenta. Si no consigue suficiente votos demócratas, les diré a los míos que la apoyen".

Antes de irse, no se olvidó de llamar "una persona terrible" al reportero de la CNN Jim Acosta y acusarle de ser "un enemigo del pueblo". Su resumen de las elecciones en las que su partido perdió por unos 7 puntos: "A la gente le gusto y aprueban el trabajo que estoy haciendo".