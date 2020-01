El Pentágono niega que el ejército de Estados Unidos vaya a retirarse de Irak

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, ha negado este lunes que las tropas norteamericanas se vayan a retirar de Irak. "No se ha tomado ninguna decisión de abandonar Irak", ha declarado a los periodistas. También ha rechazado que haya planes para preparar la retirada del Ejército en el país árabe.

Asimismo, la portavoz del Pentágono, Alyssa Farah, ha asegurado a través de Twitter que "no ha habido cambios en la política de Estados Unidos con respecto" a la "presencia en Irak".

"Seguimos consultando con el Gobierno iraquí sobre la misión para derrotar a Estado Islámico y sobre el trabajo para apoyar a las fuerzas de seguridad iraquíes", ha agregado Farah en su tuit, al tiempo que ha insistido en su compromiso con la coalición internacional contra Estado Islámico y en que su país garantiza "un futuro seguro y próspero para el pueblo" de Irak.

