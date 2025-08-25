CVC DIF sale de las terminales portuarias de Boluda y TTI Algeciras

CVC DIF ha anunciado desinversiones en Boluda Maritime Terminals, que posee ocho instalaciones operativas en la península ibérica y en las Islas Canarias, y en la terminal TTI Algeciras. En el primer caso la recompra de los activos por parte de Boluda estaría ya completada, mientras que en el de TTI se ha firmado un acuerdo de compra que se culminará en los próximos meses.

En las terminales de Boluda (Vilagarcía, Sevilla, Santander, Las Palmas, Tenerife, La Palma, Fuerteventura y Arrecife), la operación se inició en el mes de junio tras el OK de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), y ha sido confirmada ahora por la compañía tras finalizarla. El fondo entró en con un 51% en 2023 con una inversión de 40 millones.

En TTI Algeciras CVC tiene una participación en la gestora de la terminal desde 2020, adquirida por unos 20 millones. Recientemente la sociedad gestora de la terminal consiguió una ampliación de la concesión y anunció inversiones de 150 millones de euros.

Liquidez

Gijs Voskuyl, Head of CVC DIF, comentó: "Estas desinversiones exitosas son un testimonio de la solidez y la visión de los equipos de inversión, así como de nuestro equipo de desinversión dedicado. En el mercado actual, lograr liquidez requiere más que esperar condiciones favorables; exige preparación, creatividad y una profunda conectividad con el mercado."

Andrew Freeman, Socio y Director de Desinversiones en CVC DIF, comentó: "Nuestro enfoque principal es ofrecer resultados significativos para nuestros inversores, lo que implica encontrar y ejecutar estrategias de salida que otros podrían pasar por alto, y esto es especialmente importante cuando el mercado en general está deprimido."

Estas tres desinversiones se suman a otras operaciones recientes de desinversión en la cartera de CVC DIF, incluyendo la venta de una cartera de proyectos de energía renovable en Australia de más de 1 GW y la salida de una cartera de 169 MW de proyectos eólicos en Uruguay.