Globalvia quiere escalar en Portugal con la compra a CVC DIF sus dos autopistas

Globalvia ha entrado en la pugna para hacerse con dos autopistas en Portugal propiedad del fondo CVC DIF. Se trata de las autovías de pago por disponibilidad Norte Litoral, que consta de 47 kilómetros y está ubicada en las proximidades de Oporto, y la A22 Via do Infante, con 130 kilómetros y situada en Algarve.

El fondo de infraestructuras neerlandés DIF, que fue adquirido por el estadounidense CVC en 2023, compró a Ferrovial estos activos en dos fases, en 2016 y 2020, con un desembolso conjunto de 330 millones de euros.

CVC DIF cuenta con el Banco Santander como asesor para transferir las dos carreteras y ya ha recibido las ofertas no vinculantes. Norte Litoral consta de 47 kilómetros y la A22 Via do Infante de 130 kilómetros, con plazos de concesión, respectivamente, hasta 2031 y 2030. Cintra, la concesionaria de Ferrovial, se adjudicó a comienzos de siglo ambos proyectos y tras la venta a DIF firmó un contrato de gestión.

Globalvia quiere con la compra de estos dos proyectos ampliar su cartera en Portugal, donde en la actualidad ya gestiona dos carreteras. Controla el 96% de la autopista de peaje mixto Transmontana A4, entre Vila Real y Bragança, con una longitud 194 kilómetros y un plazo de concesión hasta 2038; y el 100 por cien de la A-23 Beira Interior, una autovía de peaje en sombra entre Abrantes y Guarda, con 198 kilómetros y vencimiento en 2029.

Globalvia tiene en Portugal un mercado prioritario y en los últimos años ha tratado de sumar otros activos. En este sentido, pujó hace cuatro años por la concesionaria lusa Brisa, pero sucumbió ante el consorcio formado por el fondo de pensiones neerlandés APG, el Servicio de Pensiones Nacional de Corea del Sur (NPS) y la suiza Swiss Life Asset Management (SLAM).

En 2020, la compañía que preside Marieta del Rivero y pilota, como director general, Javier Martín Rivals, llegó a un acuerdo con Líneas Concessões de Transportes, un vehículo propiedad de la constructora lusa Mota-Engil (60%) y la entidad financiera Novo Banco (40%), para adquirir el 80,75% de la concesionaria del Douro Interior, que explota dos autovías al nordeste del país con una longitud total de 242 kilómetros. Sin embargo, la operación terminó frustrándose.

El año pasado, la empresa española trató de hacerse con Autoestradas do Douro Litoral (AEDL), que opera varios tramos de autopista de peaje de la A41, A43 y A32 en la periferia de Oporto, pero en la pugna final se impuso Igneo. El fondo australiano figura como uno de los posibles rivales de Globalvia en el el proceso de las carreteras de CVC DIF.

Con su interés, la firma española aviva su estrategia de crecimiento inorgánico tras el frenazo que provocó el intento de OPTrust, uno de sus accionistas (junto con PGGM y USS), por vender su participación en la compañía.