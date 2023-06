Villar Mir bajará la deuda a la mitad tras ganar el arbitraje a Argelia

El Grupo Villar Mir (GVM) rebajará su endeudamiento a aproximadamente la mitad y asegura su viabilidad gracias al laudo favorable que ha obtenido en el arbitraje que enfrentaba con Sonatrach, compañía estatal de Argelia, por discrepancias en el traspaso del 49% que la compañía española tiene en Fertial, empresa argelina especializada en la producción de fertilizantes y de amoníaco.

La Corte International de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) ha admitido la demanda principal de GVM y ha condenado a Asmidal, filial de Sonatrach y poseedora del 35% de Fertial, a pagar al grupo fundado por Juan Miguel Villar Mir y que en la actualidad dirige su yerno, Javier López Madrid, casi 129 millones de euros en concepto de "daños y perjuicios".

La familia Villar Mir rebajará la deuda desde los cerca de 260 millones que tiene en la actualidad hasta menos de 130 millones

El conflicto se remonta a 2019, cuando GVM y ETRHB Haddad, el tercer accionista de Fertial con un 17%, acordaron la venta de sus participaciones (el 66%) a Asmidal. El precio que pactaron por el 49% ascendía a 129 millones. Sin embargo, tras dos años de bloqueo del Estado argelino, Villar Mir abrió en 2021 un arbitraje en París en el que reclamaba a Sonatrach que cumpliera el acuerdo. En estos dos años GVM, de la mano de López Madrid, ha buscado acercar posturas con Argelia y zanjar la disputa sin esperar al laudo, pero los intentos resultaron infructuosos.

En virtud de la resolución, Sonatrach tendrá que pagar los 129 millones en un plazo de 30 días -antes del 7 de julio- y GVM se compromete, asimismo, a transferir a Asmidal su 49%. No obstante, fuentes próximas al proceso vaticinan que la compañía argelina intentará retrasar el desembolso. La expectativa, de cualquier modo, es que se ejecutará "en el corto plazo".

Las fuentes explican que en las próximas semanas se abordará una negociación entre las partes para tratar de resolver otras discrepancias relativas a dividendos pendientes de pago desde 2020 al grupo español, estimados en 15 millones de euros, así como otros desembolsos no efectuados relacionados con el contrato de asistencia técnica que desarrolla GVM para Fertial, por unos 10 millones. Estos importes han quedado excluidos del laudo.

Los árbitros, además, han rechazado la demanda de los Villar Mir por los intereses asociados a la deuda no cancelada que la familia ha tenido que soportar desde 2019 al no ejecutarse la compraventa de Fertial acordada y que también reclamaba en este procedimiento. Los árbitros han considerado que no se demuestra fehacientemente que el crédito firmado por GVM con el fondo Tyrus, con unos intereses de doble dígito, derivara de que la transacción se frustrara. En total, GVM solicitaba más de 200 millones de euros.

En el marco de dichas negociaciones, Sonatrach y GVM podrían incluso acordar una vía alternativa y que un nuevo socio compre el 49% de Fertial de la firma española, dado el apetito que ha despertado en el mercado, según señalan las mismas fuentes. Esto podría propiciar un mayor ingreso para GVM, si bien se trata, en todo caso, de una opción más compleja de abordar.

Refinanciación

Con los 129 millones -podrían ser más-, la familia Villar Mir rebajará la deuda desde los cerca de 260 millones que tiene en la actualidad hasta menos de 130 millones. Con ello, cancelará gran parte del crédito que tiene con Tyrus, con el que ya amortizó una parte en marzo pasado al venderle el 7% que aún controlaba en OHLA. El plan de López Madrid es refinanciar la nueva deuda existente, para lo que mantiene línea abierta con la banca y también contará con el apoyo de Tyrus. Con todo ello, GVM, que acotará sus negocios al 43,7% de Ferroglobe, el 100% de Inmobiliaria Espacio y el 100% de Villar Mir Energía (VME), con un valor de mercado conjunto próximo a los 700 millones, garantiza su futuro.