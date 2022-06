Ferrovial paga 1.064 millones a Carlyle por el 49% del Aeropuerto JFK

Ferrovial ha sellado la compra al fondo estadounidense Carlyle de una participación representativa del 49% en New Terminal One, el consorcio designado para diseñar, construir y operar la Nueva Terminal 1 del Aeropuerto Internacional JFK (John Fitzgerald Kennedy) de Nueva York (que incluye las terminales 1 y 2, y la antigua T3 de dicho aeropuerto y posibles ampliaciones). La inversión para el grupo español supondrá aproximadamente 1.140 millones de dólares (1.064 millones de euros al cambio actual).

Ferrovial, a través de su división de Aeropuertos, ha rubricado las negociaciones desveladas en febrero con Carlyle para entrar en una de los proyectos de infraestructuras más relevantes en Estados Unidos. En el marco de esta operación, la compañía que dirigen Rafael del Pino e Ignacio Madridejos adquirirá el 96% del 51% del que The Carlyle Global Infrastructure Fund es titular en New Terminal One, lo que equivale a alrededor del 48,96%. El cierre de la operación está sujeto a determinadas condiciones suspensivas, incluyendo la aprobación de las autoridades portuarias.

Ferrovial pasa así a liderar un consorcio en el que además de por Carlyle está integrado por JLC Infrastructure, de Earvin Magic Johnson, con un 30%, y Ullico, un consorcio de aerolíneas, con un 19%. El grupo español ya se alió con JLC años atrás para la remodelación del Aeropuerto de Denver, aunque las autoridades rompieron el contrato con Ferrovial en plena ejecución por discrepancias.

Con una inversión de 9.500 millones de dólares (8.875 millones de euros), el proyecto de la Nueva Terminal 1 se ubicará en el espacio que actualmente ocupan la T1 y la T2 y la antigua T3, ofreciendo una mejor experiencia de usuario a lo largo de los más de 232.000 metros cuadrados que tendrá esta nueva infraestructura. El proceso de remodelación, que incluye la demolición de las terminales antiguas y la modernización de las infraestructuras, incrementará la capacidad de la terminal. Una vez acabada la obra, se convertirá en la mayor terminal del Aeropuerto Internacional JFK. La construcción del proyecto se llevará a cabo por fases, se espera que la primera fase esté finalizada en 2026. La concesión del aeropuerto está prevista hasta 2060.

Con su entrada en el consorcio New Terminal One, Ferrovial da un salto de gigante como gestor aeroportuario a nivel global, nicho en el que a comienzos de año ya dio un primer paso en su crecimiento con el acuerdo para adquirir el 60% del Aeropuerto de Dalaman, en Turquía. El grupo español se encargará de la explotación de la infraestructura hasta el citado año 2060, en lo que supone su aterrizaje con su división de Aeropuertos en Estados Unidos. Concreta así un objetivo largamente buscado, ya que años atrás ya intentó hacerse con la concesión del Aeropuerto Internacional JFK, la del Aeropuerto de Westchester County, en el Estado de Nueva York, o la del Aeropuerto Internacional San Luis-Lambert, en San Luis, Missouri.

Ferrovial Construcción, por su parte, participará en el desarrollo del aeropuerto con un papel de project management, incluyendo entre sus labores la consultoría y asesoría. Aecom Tishman lleva a cabo el diseño, mientras que McKissack, SNC Lavalin y Lehrer Cumming son las encargadas de llevar a cabo la construcción.

Reino Unido y Turquía

Ferrovial ha sido parte de la industria de la aviación desde 1998 y cuenta con más de 20 años de experiencia en inversión, desarrollo y operación en 33 aeropuertos en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Australia y Chile. Actualmente cuenta con cuatro aeropuertos en Reino Unido. Con una participación del 25%, es el mayor accionista y socio industrial del Aeropuerto de Heathrow y mantiene una participación del 50% en los aeropuertos de Glasgow, Aberdeen y Southampton. Así mismo se encuentra en proceso la adquisición de un 60% a YDA Group del aeropuerto de Dalaman, en Turquía.

Ferrovial ha potenciado su negocio de aeropuertos con los fondos obtenidos por la venta de la división de servicios, por más de 1.600 millones de euros. Por el 60% del Aeropuerto de Dalaman, con 5 millones de pasajeros antes de la pandemia, pactó pagar 140 millones, y por el Aeropuerto JFK, el 20º con más tráfico del mundo con 62,6 millones de usuarios en 2019, desembolsará 1.064 millones. Invertirá en total más de 1.200 millones.