Puig intenta calmar a las azulejeras doblando créditos ante el bloqueo a las ayudas

La primera edición de la mayor feria de sector cerámico español y también de Feria Valencia tras dos años de ausencia, Cevisama, se ha inaugurado hoy a medio gas por la crisis que padece el sector por el incremento del precio de esa energía y con mayor demanda que oferta a juzgar por las cifras iniciales.

El propio presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, intentó de buscar una vía para calmar a unos empresarios que llevan meses reclamando ayudas públicas ante las dificultades para poder mantener su producción por los precios del gas. Puig ha trasladado al sector cerámico una nueva propuesta de ayuda económica consistente en destinar hasta 100 millones de euros en préstamos bonificados a un tipo de interés menor al actual de referencia.

Es decir, doblar la cantidad de créditos previstos a través del IVF ante el bloqueo a las ayudas directas por las condiciones que exige el Gobierno a las empresas beneficiarias, como estar al día en todos los pagos cuando precisamente muchas de ellas atraviesan problemas de liquidez.

Según Puig esto sería un plan B, mientras se sigue trabajando para lograr una excepción en la aplicación de la normativa estatal y desbloquear la concesión de 450 millones de euros en ayudas directas, ya que la nueva Ley General de Subvenciones impide conceder ayudas a empresas que incumplan la ley de medidas de lucha contra la morosidad, que establece un plazo máximo de pago a proveedores de 60 días.

Ante el malestar en el sector, con muchas bajas de hecho entre los tradicionales expositores de Castellón en Cevisama, como el caso de las esmalteras, el presidente valenciano intentó transmitir el esfuerzo de Consell frente al Gobierno central. Según el presidente valenciana ha logrado incluir esmalteras, fritas y colores cerámicos entre los beneficiarios de las ayudas, además de defender en Europa una "transición justa" hacia la sostenibilidad del sector que no merme su competitividad frente a terceros países, y una "globalización con reglas que favorezcan la reciprocidad".

Además recordó que, gracias a la cerámica, Castellón lidera la riqueza per cápita de Comunidad Valenciana puesto que representa el 34% de su PIB y es la provincia española donde la industria tiene un mayor peso.

Insuficiente para el sector

El secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), Alberto Echavarría, siguió mostrando la postura del sector que considera que los créditos del IVF no son una solución. "Un préstamo es un préstamo" y "hay que devolver el dinero". Así, ha indicado que el empresariado "no tiene que aceptar o no aceptar una propuesta" sino "pelear para que se den las ayudas, que es lo que realmente han pedido", recoge Europa Press.

El representante de Ascer ha cuestionado cómo van a devolver el dinero las empresas "con una caída de producción del 15%, con una caída de las exportaciones del 13%", y ha insistido: "Al final, la solución es recibir ayudas", ha manifestado en declaraciones a los medios.

"¿Que ellos están buscando fórmulas para que se pueda dar algo de dinero y oxígeno al sector? Sin duda. ¿Que tienen la mejor de las voluntades? Sin duda. Lo lamentable es que un gobierno de la Comunidad Valenciana tenga que estar buscando alternativas porque el Gobierno nacional no lo quiere hacer. Ese es el principal problema", ha aseverado.

Echavarría ha rechazado que el sector tenga que "aceptar fracasar en la recepción de las ayudas" y ha apuntado que el Ministerio de Industria sabe que el periodo medio de pago proveedores en el segundo trimestre del año fue de 95 días en España. "El Gobierno es plenamente consciente de lo que hay", ha asegurado.

Al mismo tiempo, ha añadido que Ascer está en contacto "habitualmente" con el Ministerio de Industria y ha apuntado a que son "otras partes del Gobierno" las que no quieren modificar los requisitos. Desde el Ministerio de Industria "entienden nuestra situación y además es que ven el potencial riesgo que hay. Es que no se pueden dar estas ayudas, ni los perte ni las subvenciones de I+D+i, no se puede dar nada", ha denunciado.

Los hoteles al 90%

Pese a la baja de grupos como Pamesa y Argenta, que se han sumado a la estrategia de Porcelanosa de ofrecer sus propias muestras paralelas en sus instalaciones, la patronal hotelera Hosbec cifra en un 90% la ocupación hotelera hasta el miércoles en Valencia (se prolonga hasta el viernes) y su área metropolitana por esta feria.