Defensa y espacio encaran el reto de aumentar su 1,5% de aportación al PIB y 1.900 millones en I+D

La Industria Espacial, de seguridad y de Defensa española debate la semana que viene su situación en una cumbre en Sevilla con los retos de aumentar su aportación al PIB nacional, actualmente "un escaso" 1,5% con 16.500 millones de euros, e incrementar su inversión en I+D+i, que no alcanza los 2.000 millones de euros y que "no nos pone en los primeros puestos de Europa", en palabras del ex ministro de Industria Joan Clos, comisario Space and Defense Industry Sevilla Summit, que se celebra los días 22 y 23 próximos.

De los 16.500 millones que aportan a la riqueza nacional los sectores espacial y militar, un 65% corresponde al primero y un 35% al segundo, explicó Clos. Es decir, 9.805 millones correspondieron a actividades no vinculadas a la defensa y los restantes 6.654 millones a las actividades estrictamente de defensa. Así que el ex ministro anima a intensificar la actividad en este sector "de la mano de programas de la UE".

"Si nos queremos plantear en serio que Defensa gane puestos en el escalafón europeo hay que incrementar los programas nacionales y especialmente los internacionales, hay que madurar y hacer un esfuerzo en coordinación que en sectores estratégicos es una obligación para nuestro país", aseguró.

"Los anuncios del Gobierno en el campo de la defensa son importantes y los recibimos con ilusión", añadió Clos en la presentación del evento.

Empleo

De la industria espacial y militar española penden actualmente 193.000 puestos de trabajo, de los que 80.000 están en Defensa. El salario medio bruto en estos sectores está un 85% por encima de la media española, al tratarse de un empleo "altamente cualificado vinculado a tecnología punta".

Pedro J. Schoh, director de desarrollo corporativo, marketing y comunicación en GMV, señaló que "dentro de Europa hay un marco de colaboración en el que la industria española ofrece ya soluciones de alto componente tecnológico", y citó como ejemplo su propia compañía en el campo de la navegación por satélite. En la industria espacial, GMV es actualmente el quinto grupo empresarial europeo por número de empleados. "Necesitamos gente formada", indicó.

Sectores estratégicos

"Tenemos un espacio conflictivo ahí arriba", aseguró en la presentación del Summit de Sevilla el almirante Santiago Bolívar, presidente del Consejo de Administración de Hisdesat. "El valor estratégico del espacio no es discutible. Países y particulares tratan ya de controlarlo y quizás dominarlo. Por principios básicos de la estrategia hay que asegurar el espacio propio y restringirlo al enemigo", añadió. El militar insistió en la necesidad de conseguir "la mayor autosuficiencia posible" en industrias relacionadas como la de Defensa y la espacial que son estratégicas.

Miguel Ángel Panduro, consejero delegado de Hispasat, incidió en la misma línea cuando destacó "la importancia para la soberanía de nuestros activos tecnológicos" y el "impacto de la geopolítica en el espacio como nuevo ámbito de disputa".

La cumbre

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, aprovechó la presentación para insistir en el mensaje de que la ciudad es la sede ideal para la Agencia Espacial Española.

La cumbre será una conversación de amplio calado acerca del actual contexto internacional, así como del papel de la industria aeroespacial, de seguridad y defensa como soporte indispensable para el buen desempeño y libertad de las democracias europeas y de todo el mundo.

El Summit de Sevilla llega en un momento de grandes alianzas a nivel nacional, como la que han establecido Escribano, GDELS-Santa Bárbara Sistemas, SAPA e Indra para el desarrollo del vehículo VCR 8x8 para el Ejército de Tierra español a través de la sociedad TESS Defence; o la formada por SENER, GMV y Escribano para el desarrollo de soluciones en el área de sistemas de misiles y otras municiones guiadas de altas prestaciones en el marco de la iniciativa SMS.

En el sector del espacio existe el ejemplo de Caramuel, la primera misión satelital en órbita geoestacionaria orientada a comunicaciones cuánticas, que cuenta con el respaldo de un grupo de empresas y organismos españoles de gran relevancia internacional, liderados por Hispasat y con la participación de Hisdesat, Indra y Grupo Oesía, entre otras.

Del mismo modo, cabe destacar la participación española en el programa europeo Copernicus para la observación satelital de la Tierra. O el reciente acuerdo entre Navantia, Fincanteri y Naval Group. En el ámbito de la defensa aeronáutica, destaca el ambicioso programa FCAS, desarrollado conjuntamente por la industria de Alemania, Francia y España y en el cual por parte de nuestro país participan Indra, Airbus SAU, ITP Aero y el consorcio SATNUS (GMV, Sener y Tecnobit).

Participantes

Entre los participantes en las ponencias y mesas redondas que ya han confirmado su presencia en el Summit, cabe destacar a José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Timo Pesonen, director general de Industria de Defensa y Espacio de la Comisión Europea; Raúl Blanco, secretario general de Industria y de la Pyme; María Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa (SEDEF); Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla; Soraya Sáenz de Santamaría, socia de Cuatrecasas y ex vicepresidenta del Gobierno; General Miguel Ángel Ballesteros, director del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, y General Philip Breedlove, Comandante Supremo Aliado de la OTAN entre 2013 y 2016.

Asimismo, sobresalen Ángel Escribano, presidente de Escribano Mechanical & Engineering; Javier Escribano, CEO de Escribano Mechanical & Engineering; Jordi Hereu, presidente de Hispasat; Marc Murtra, presidente de Indra; Teresa Cabezón, directora general para el Mercado de Defensa y Seguridad Nacional de Escribano Mechanical & Engineering; Jesús B. Serrano, director general de GMV; Ignacio Mataix, consejero delegado de Indra; Ibon Aperribay, consejero delegado de Sapa Placencia; Almirante Santiago Bolíbar, presidente del Consejo de Administración de Hisdesat; Miguel Ángel García Primo, director General de Hisdesat; Víctor López, director de Desarrollo de Negocio de GDELS-Santa Bárbara Sistemas; Cristina Abad, directora de Sistemas de Navantia; Juan Escriña; director general ejecutivo de GDELSSanta Bárbara Sistemas; Celso Luis Delgado, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados; José Ignacio Echániz, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados; Lillian Starke, Analista de Inversión de Amber Capital; Miguel Belló, comisionado para el PERTE Aeroespacial del Ministerio de Ciencia e Innovación; Antonio Gómez-Guillamón, presidente de la Comisión de Industria Aeroespacial (CEA) y CEO de AERTEC Solutions; Félix Fernández, director de Desarrollo de Negocio de Tecnobit-Grupo Oesía; Alfredo Díez, COO de CIPHERBIT-Grupo Oesía, y Joan Clos, Comisionado del Summit y ex ministro de Industria, Comercio y Turismo.

Junto a ellos, Constantino Méndez, ex secretario de Estado de Defensa y Asesor Estratégico del Summit; José Juan Ruiz, Ppesidente del Real Instituto Elcano; contralmirante Fernando Poole, jefe de Sistemas Satelitales y de Ciberdefensa de la SDG Programa (DGAM) del Ministerio de Defensa; Joaquín Rodríguez, director general del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC); teniente coronel Luis Jiménez, subdirector general del Centro Criptológico Nacional del Ministerio de Defensa; general de División Rafael García, comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) del Ministerio de Defensa; Fernando Mato, director general de Sistemas de Misiles de España (SMS); Patricia Ortega, general de División del Ejército de Tierra y secretaria general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA); Ángel L Moratilla, subdirector general de Sistemas Espaciales del INTA; Mariella Graziano, directora ejecutiva de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Ciencia, Exploración y Transporte de GMV, y teniente coronel Jesús Sánchez, Jefe del Departamento de Optoelectrónica y Misilística del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).