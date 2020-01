elEconomista Madrid

El 69,1% de los autónomos creen que su negocio se verá perjudicado si se aprueba otra subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2020, según se desprende del 'Barómetro ATA del Trabajo Autónomo' realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

"La subida del SMI preocupa seriamente", ha dicho este jueves el presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, quien ha asegurado que el ejecutado el pasado año del 22,3% ha perjudicado al 64% de los autónomos con empleados.

En la presentación del 'Barómetro del Trabajo Autónomo', Amor ha asegurado que "subir el SMI no es un problema sólo para los empresarios, sino también para familias, trabajadores y pensionistas", por lo que ha instado al Gobierno que "escuche al que tiene que pagar las nóminas".

"Si mañana subimos el SMI a 1.200 euros, que son 1.400 euros al mes con el coste que tiene de Seguridad Social, el régimen de hogar serían 1.700 euros, ¿qué familia trabajadora puede mantener a 8 horas a alguien en su casa?", ha cuestionado Amor.

Asimismo, ha puesto de relieve que si se sube el SMI a 1.200 euros, va a haber un aumento de la economía sumergida y ha resaltado que "no es lo mismo subir el salario mínimo en Madrid o Navarra que en Lepe o Torremocha".

Así, Amor ha pedido al Gobierno que en estos ámbitos escuche al empresario, que es el que paga las nóminas y es el que toma la decisión de si sigue con el empleo, o no sigue, y de si puede pagarlo, o no. También ha asegurado que le gustaría que cada vez que se sube el SMI la Administración Pública adaptara también la subida a las empresas que tienen contratadas, ya que ahora mismo no lo hace y "esto es un problema".

Morosidad

El también vicepresidente de la CEOE ha señalado que este barómetro refleja la falta de confianza de los autónomos en el futuro inmediato, su temor e inquietud por desaceleración económica, el empleo, el consumo, o las ventas.

"La mayoría no tiene problemas de financiación, aunque el 40 % sigue lastrando dificultades por la morosidad", ha indicado, por lo que "las expectativas laborales son muy pesimistas este año" y las previsiones de creación de empleo y contratación "están en mínimos respecto a lo que preveían en otros momentos".

Por ello, ha instado al Gobierno a generar "estabilidad y moderación" porque es necesario "generar confianza para que si la economía marcha, los autónomos contraten como siempre".

Casi la mitad de los autónomos cree que su negocio va peor que en años anteriores, principalmente por una caída de las ventas, lo que muestra cómo "los autónomos palpan y notan la desaceleración económica", aunque sólo cuatro de cada diez autónomos considera que su negocio irá peor en 2020.

Por otro lado, encima de la mesa del Gobierno está por culminar la reforma del RETA para que los autónomos coticen por sus ingresos reales, algo sobre lo que los autónomos están divididos por la mitad, porque es una medida que tiene "dificultades en su aplicación", ha dicho Amor.