Los gestores activos vislumbran un mercado en el que hallar mucho valor

A falta de un mes para cerrar el año, hasta Wall Street se ha puesto en negativo y el Ibex 35 se deja más del 11 por ciento. Es la situación a la que se enfrentan los gestores activos, que ha provocado una huida de la gestión activa de 85.000 millones de dólares a nivel global en el último trimestre. Pese a esa volatilidad, los gestores ven un mercado en el que podrá encontrarse valor, como reconocieron ayer en la celebración de la jornada organizada por elEconomista y MyInvestor con el apoyo de BME.

El padre del value en España, Francisco García Paramés, presidente y CEO de Cobas AM, aseguró durante la entrevista celebrada en este acto, que podrá leerse íntegramente el sábado, junto al resto de la información, que le gustaría estar invertido al 140 por ciento. "En España ahora mismo", dijo, "se puede hacer una cartera estupenda, cosa que hace dos años no veía".

Su pensamiento es compartido, en mayor o menor grado, por buena parte de los gestores activos. Para Ricardo Vidal, director de inversiones de EDM, "no todo es tan negativo. España sigue siendo el país que más crece y hay algunos signos de ralentización, pero los datos siguen siendo buenos. Aprovechar la volatilidad en valores con caídas fuertes es nuestra estrategia". Coincide con Lola Solana, gestora de Santander AM: "El mundo está muy negativo, especialmente con España, aunque no debería ser así, ya que la desaceleración que afecta a nuestro país viene por la caída de la demanda exterior". En su opinión, hay que estar posicionados en firmas "vinculadas con la demanda interna", donde se incluye el inmobiliario. Este sector es uno de los protagonistas de la cartera de José Ramón Iturriaga, gestor de Abante, junto a la banca, de la que dice que "lo bueno es que cuando se imponga la razón te pille dentro". Sobre este último sector, Ricardo Cañete, gestor de Bestinver, matizó que, al margen de lo que se tiende a pensar, también puede aplicarse el axioma del value. Ellos invierten en ING y en bancos italianos.

"Nos interesa lo que cae mucho", reconoce Alfonso de Gregorio, responsable de renta variable de Trea AM. "En el sector automovilístico", continúa, "los profit warning han contagiado a empresas que han demostrado resistencia al ciclo, como Cie, que da visibilidad a sus resultados". Este sector también entra dentro de los favoritos de Magallanes. Diogo Pimentel, analista de esta gestora, puso el ejemplo de Renault.

Beltrán Paragés, socio director de negocio de azValor, se reafirmó en su apuesta por las materias primas: "Confiamos en los valores en los que el déficit de esas materias primas tendrá impactará en el precio".

Dentro del universo de las gestoras value de más reciente creación, que también tuvieron representación ayer, Jesús Domínguez, gestor de Valentum, dice estar "encontrando oportunidades en las pequeñas empresas"; mientras que Alejandro Estebaranz, asesor de True Value ve interesante Asia, Reino Unido y las small caps, junto a Francia. En el caso de Iván García, CIO de Kau Markets, destacó a las tecnológicas.

En Equam, por su parte, José Antonio Larraz, socio fundador de la firma, explica su mecanismo: "Cuando hay Brexit vamos a Reino Unido y cuando hay tensión en Italia nos enfocamos en ese mercado. Generalmente funciona, porque cuando la gente se asusta, vende y caen las cotizaciones", desarrolla.