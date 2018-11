José Antonio Larraz (Equam): "El término value está siendo manoseado"

El auge de la gestión valor que se está experimentando en los últimos años también se ha reflejado en la aparición de nuevas gestoras que siguen esta filosofía entre las que se encuentran Kau Markets, True Value, Valentum y Equam.

Unas más seguras que otras estiman que 2019 puede ser un buen año para este estilo. "Mucha gente no practica el value porque tiene periodos en los que el corto plazo no funciona, y eso es lo que permite que a largo plazo sí funcione. Es un estilo que lleva existiendo cien años", apunta Alejandro Estebaranz, asesor de True Value.

Parte de que 2019 pueda ser un buen año para el value se debe a que, como dice Jesús Domínguez, gestor de Valentum, "antes costaba encontrar valor, y ahora lo empezamos a ver, sobre todo en las pequeñas empresas, y también en algún valor más cíclico".

José Antonio Larraz, socio fundador de Equam, puntualiza que no le gusta hablar de años, "siempre es bueno invertir en bolsa con sentido común, y lo primero que hay que entender es qué es invertir en bolsa e intentar abstraerse del ruido del mercado". Alerta, también, de que el término value está siendo manoseado: "Una cosa es decir que se es value y otra serlo".

"El value está hasta casi prostituido", coincide en señalar Jesús Domínguez, gestor de Valentum. "Nosotros buscamos compañías con poca deuda, con negocios que nos gustan, que puedan perdurar en el tiempo y con equipos directivos que marquen la diferencia. Hay que buscar directivos que gestionen la compañía como a ti te gusta gestionar el fondo".

La responsabilidad corporativa, en segundo plano

A pesar del boom que también se está produciendo en torno a la importancia de la responsabilidad corporativa, Alejandro Estebaranz reconoce que "no hay que mezclar ética con negocios e inversión". Cuenta una anécdota. "Se ha puesto de moda eliminar los plásticos de la sociedad. Si investigas a fondo la industria descubres que hay botellas de cartón que están bien vistas porque son biodegradables, pero dentro van recubiertas de plástico que es casi imposible de biodegradar, pero ya están bien vistas porque por fuera son de cartón. Hemos llegado a tal extremo que lo que parece responsable, si uno investiga puede darse cuenta de que no".

"Si antes decíamos que el término value está manoseado, la responsabilidad social ya ni te digo. Lo que tienen que hacer las compañías es crear riqueza. Lo demás lo siento, pero no sirve", coincide José Antonio Larraz, socio fundador de Equam Capital.