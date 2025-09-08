Las mejores patatas bravas de la historia se preparan en poco tiempo y con un "doble crujiente" que queda perfecto

En la gastronomía española hay muchos platos que destacan. Las patatas bravas, en cualquier bar a lo largo y ancho de nuestro país, son una tapa irremplazable. Sin embargo, no se hacen igual en todos sitios y de una receta a otra puede haber gran diferencia.

Si lo que quieres es preparar las mejores de todas, el chef de @carnesyfuegos presenta una opción con doble frito que se convertirá en tu tapa estrella. "Si eres amante de las papas bravas y la salsa no te puedes perder esta receta con doble fritura que cosa más buena", comienza en su post de Tik Tok.

Ingredientes

5 patatas de tamaño medio

2 cebollas moradas

2 dientes de ajo

Una cucharada de pimentón picante

Una cucharada de pimentón dulce

Sal

Aceite

400 ml de caldo de pollo

Una cucharada de harina

Un chorro de vinagre

Lo cierto es que muchos son los que debaten sobre que es lo más importante en las patatas bravas, si la salsa o la propia patata. Ambos elementos son muy importantes y si se quiere hacer un plato único hay que prestar atención a los detalles.

El chef de @carnesyfuego explica que la salsa brava "no lleva tomate", aunque deja claro que "la cocina es muy respetable y cada uno la hace a su forma, pero si la haces con tomate pienso que no se podría llamar salsa brava", empieza con la receta.

Tanto la cebolla como la patata, en esta versión, deben cocinarse al frío. Es decir no se ponen en un contraste muy fuerte al hervir.

La salsa brava

Se cortan las cebollas en daditos y se ponen en una sartén junto al ajo laminado a fuego muy bajo y se dejan pochar con un poquito de sal. Cuando empiecen a coger color se le echa una cucharada de harina y el pimentón (si no se tiene picante se puede sustituir por una cayena u otra salsa picante). Deja que se haga un poco y añade el caldo de pollo. Se cocina tres minutitos para que se integre todo y se sube la potencia del fuego para que se haga bien.

Una vez lista se deja integrar y se pasa por el brazo de cocina para que quede la salsa líquida. Como último paso se puede pasar por un colador para eliminar los restos grandes (que no se tiran, se conservan para un sofrito en otra receta).

La patata

Esto marca la diferencia de unas buenas patatas bravas caseras. Se pelan y se lavan muy bien antes de cortarlas en trozos irregulares. Se ponen en un cazo con agua fría y un chorro de vinagre para que cree una película que proteja la estructura de la patata y se ponen a hervir. Cuando el agua rompa a hervir cuenta ocho minutos exactos y retiralos.

El proceso de doble frito no es obligatorio, pero deja un resultado muy superior. Escurre las patatas y déjalas un rato en el frigorífico. El contraste del frío al freír hará que estén más crujientes.

El primer frito: ponlas en la sartén con aceite muy caliente unos tres minutos y retíralas. Vuelve a meterlas al frigorífico para repetir el proceso. La segunda vez solo necesitarán dos minutos.

Ahora solo queda montarlas y disfrutar.