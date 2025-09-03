La patatas fritas más deliciosas de la historia se preparan en 5 minutos y con hielo: queda cremosa por dentro y crujiente por fuera

Cuando eres pequeño los platos favoritos están más que claros: pizza o hamburguesa son las opciones que más se escogen. Sin embargo, los acompañamientos son importantes y aquí las patatas fritas se llevan la palma.

En los últimos años han surgido técnicas para conseguir que las patatas fueran más crujientes, sabrosas y sanas con inventos como la freidora de aire. Aunque muchas veces la manera tradicional es la mejor y esta es la que viene a contar el chef de carnes y fuegos (@carnesyfuegoss).

Agua muy fría

"Receta clasicaza con un tip para que las patatas fritas te salgan super crujientes por fuera y muy tiernas por dentro", empieza el vídeo.

Lo primero es pelar bien la patata y lavarla. Luego se deja reposar en un bol con hielo. Es importante usar agua fría y no tibia: "Cada vez que le damos un corte a la patata liberamos almidón y el agua fría nos ayuda a desprender el almidón superficial de la patata a diferencia del agua tibia y el agua caliente, ya que ese almidón superficial se puede gelatinizar y después el frito no es tan uniforme. El almidón superficial de cada corte cuando lo metemos en el aceite caliente se carameliza muy rápido y se puede quemar muy rápida la patata".

Conforme se vayan cortando se vuelven a echar a la fuente con hielo y, aunque sea un proceso algo tedioso, se dejan reposar por dos horas. Sin embargo, el chef reconoce que si de verdad quieres probar las mejores patatas del mundo hay que dejarlas reposar en agua fría durante toda la noche en la nevera.

Al quitarle mejor el almidón a la patata cuando las echamos a freír las patatas no se nos quedan pegadas con otras y se consigue un frito perfecto

Más detalles de la fritura

Cuando ya han reposado se tienen que escurrir bien y ponerlas en papel de cocina para quitarle toda la humedad y evitar que salte el aceite. Una vez que estén bien secas se ponen en un bol y para medio kilo de patatas se ponen dos cucharadas de maicena, una cucharada de pimentón, un pellizquito de sal y se le pega "un buen manoseo", explica el cocinero.

El chef propone ponerlas con maicena para freír, de esta manera se conseguirá un resultado todavía más crujiente. Para ello es importante que el aceite esté entre 170 y 185ºC, pero no más porque se quemaría por fuera y se quedaría cruda por dentro.

Ya es el momento de freír. Se echan las patatas en una freidora y se van removiendo de vez en cuando para que no se peguen unas con otras. Cuando estén listas se pone una pizca de sal, ajo granulado, cebolla en polvo y un poquito de pimentón.