El truco japonés para preparar la mejor mayonesa en casa que cada vez más gente copia: queda perfecta

La comida asiática es muy popular hoy día con algunos platos tradicionales de su gastronomía convertidos en los favoritos de muchos. Sin embargo, no se tratan de recetas raras por lo general, simplemente están condimentadas con sus productos locales. Uno de los casos más claros es la mayonesa japonesa.

Si bien sigue el mismo principio, sus añadidos terminan de marcar la diferencia con productos únicos y un resultado que solo se podía encontrar en Japón, al menos hasta ahora. No puede ser más básica la receta. Solo lleva como añadido salsa de soja y vinagre de arroz (aunque hay opciones con wasabi o al curry)

Ingredientes para 250 ml

200 ml de aceite de girasol

1 huevo

1 cucharada de salsa de soja

2 cucharadas de vinagre de arroz

Paso a paso para la receta japonesa

Como con la receta normal, en un vaso medidor se pondrá el huevo pero a esta se le añadirá la soja y se empezará a añadir el aceite poco a poco mientras se bate.

El truco aquí es ir subiendo muy poco a poco y una vez que todo esté integrado da un golpe hacia abajo con la batidora para rematar el proceso de montado.

Por último añade el vinagre de arroz (wasabi para los más intrépidos) y bate una última vez para integrar. Para conservar antes de usar usa un bote de cristal bien refrigerado. Esta receta apenas supone 5 minutos de preparación.