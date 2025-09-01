El salmón sale de la freidora de aire más sabroso y jugoso en 5 minutos con 1 ingrediente

En cuanto a opciones de cenas rápidas, sanas y deliciosas un buen pescado puede ser el mejor aliado. Y de entre todas las opciones, el salmón es uno de los más "agradecidos" que con muy poco ya queda delicioso. Si se quiere hacer todavía más sencillo está la opción de hacerlo en freidora de aire, pero con mucho cuidado de que no quede demasiado cocido.

La opción la ha compartido la cocinara Emily del blog gastronómico Nerds with Knives. La recomendación general es usar una mezcla de sazonadores compuestos por soja, miel y pimienta, pero hay un ingrediente fundamental que permanece como "un secreto que convierte estos bocaditos de salmón en freidora de aire en la cena más deliciosa".

El secreto

Aunque se use la freidora de aire se sigue incorporando aceite, aunque en menor medida, por lo que aquí Emily propone sustituirlo por mayonesa. Ese es el secreto de la chef: "con su emulsión de aceite y huevo, es beneficiosa de varias maneras: actúa como recubrimiento antiadherente, marinador y aglutinante, además de ayudar al salmón a retener la humedad y a desarrollar una corteza dorada. Y con un poco se consigue mucho".

Además, señaló que prefiere usar mayonesa japonesa ya que es más espesa y rica que la normal. Sin embargo, puedes usar la que tengas a mano.

Junto con la mayonesa se condimenta el salmón con la salsa de soja, la miel, el ajo, un poco de pimienta y una cucharada de maicena, aunque se puede obviar. La maicena ayuda a que los condimentos se adhieran mientras que la miel da ese toque dulce y caramelizado rápido al salmón.

Ingredientes para cuatro personas

455 g de salmón, cortado en tiras

Dos cucharaditas de mayonesa

Una cucharada de salsa de soja

Dos cucharaditas de miel

Media cucharadita de ajo en polvo

Una cucharadita de pimienta negra

Una cucharadita de maicena

Paso a paso

Se empieza precalentando la freidora de aire a 190ºC, esto es muy importante y no deberías olvidarlo. Sigue preparando el salmón. Lo mejor es coger una bandeja o molde apto para freidora de aire.

Seca con un paño de cocina el salmón ya cortado en tiras, no en filete, y con un pincel empieza a darle color: unta la mayonesa, la maicena, la salsa de soja, la miel, el ajo y la pimienta. Para ello lo mejor es hacer una salsa con todo y luego ponerlo en el pescado. Las piezas deben quedar bien cubiertas.

Ponlo en la freidora de aire unos 6 minutos, no hace falta darle la vuelta, pero se recomienda acompañar con unas patatas para que empapen bien con la salsa.

Sirve en un plato grande y acomoda al gusto.