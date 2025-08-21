Pastel de limón fresco sin horno: No, no es una tarta de queso

El pastel de limón es uno de esos postres que triunfa en verano, sobre todo porque no necesitas estar pendiente del horno para prepararlo. Su frescura y aroma hacen que sea la guinda perfecta de cualquier comida o una opción ideal para merendar.

Tiene una base similar a la tradicional tarta de queso, pero la de limón tiene una consistencia más crujiente y no lleva queso (al menos en esta versión).

La preparación no requiere de pasos complicados ni esperas interminables: solo necesitas una batidora y un poco de reposo en el frigorífico. Si se quiere lograr la mejor versión se debe apostar por limones de calidad para dar ese intenso aroma a cítrico que marca la diferencia con cualquier otro postre.

Lo primero es preparar la mezcla de la base, es decir galletas trituradas y mantequilla derretida. Recuerda que la elección de galletas, clásicas, integrales, digestivas u otras de algún sabor pueden darle cierta originalidad al resultado final.

Por su parte, la crema no requiere gelatina, ya que el limón tiene un efecto espesante natural al combinarlo con lácteos fríos y nata montada. Esta elaboración puede conservarse entre dos y tres días en la nevera antes de que pierda su textura firme.

Ingredientes

Para la base

250 g de galletas secas

120 g de mantequilla derretida

Para la crema

250 g de yogur griego

200 ml de nata montada fresca

100 g de azúcar glas

El jugo de 2 limones

La ralladura de 1 limón

Paso a paso

Una vez que se tenga bien integrada la masa, hasta que parezca arenilla, ponla en un molde desmoldable forrado con papel vegetal y presiónala con la ayuda de una cuchara para que quede compacto. Refrigera unos 30 minutos para que endurezca.

Mientras, en un bol, bate ligeramente la nata hasta que forme picos e incorpora el yogur griego con movimientos envolventes. Añade el azúcar, el zumo de limón y la ralladura manteniendo los movimientos envolventes.

Por último monta la tarta y déjala reposar al menos 3 horas.