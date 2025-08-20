Se insta a los hogares españoles a cerrar las ventanas a partir de esta hora: los avisos se extienden a seis regiones

La ola de calor en España ha finalizado, por lo que los descensos generalizados de temperatura van a dar un respiro a los altos valores registrados durante este mes de agosto. Sin embargo, el fin de este episodio viene marcado por la presencia de una DANA y el paso de una vaguada por la Península, lo que ha provocado la activación de varias alertas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

"La posición de una DANA en el sur de Francia y el paso de una vaguada sobre la Península aumentará la inestabilidad", explican los meteorólogos en la predicción para este miércoles, cuando se van a dar "chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo" en varias zonas del país.

Alertas activas en España

"En el extremo norte se esperan cielos nubosos con lluvias y chubascos, más abundantes, persistentes y con tormenta en el Cantábrico oriental, y bancos de niebla matinales y vespertinos. De igual modo se espera nuboso en el noreste peninsular con chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en Pirineos, noreste y litorales de Cataluña", se explica en la misma predicción de la AEMET.

Según la previsión del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho, en declaraciones recogidas por Europa Press, el anticiclón en la mitad occidental y depresión sobre islas Baleares ha sido nombrado como 'Lukas' por parte del Servicio Meteorológico italiano.

Entre los fenómenos destacados para este miércoles, ha señalado el descenso generalizado de las temperaturas aunque todavía con valores elevados pero no extremos en puntos del área mediterránea peninsular, Baleares y Canarias.

20/08 11:24 Avisos activos hoy y mañana en España por lluvias, tormentas y temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Además, se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en Pirineo catalán y litorales de Cataluña y Comunidad de Valencia y Baleares. En esta última zona, hay avisos de nivel naranja por tormentas y precipitación superior a 50 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora. Además, en el Cantábrico oriental, las lluvias pueden ser persistente con tormentas ocasionales pudiendo acumular 40 l/m2 en 12 horas o 15 l/m2 en una hora.

Así, se han establecido un total de seis alertas por lluvias y tormentas en las siguientes regiones:

Islas Baleares : tanto en Ibiza como en Formentera hay alerta amarillo por lluvias y tormentas. Naranja es el aviso por ese mismo motivo en Mallorca. Puede haber hasta 50 mm de agua acumulada en una hora.

: tanto en Ibiza como en Formentera hay alerta amarillo por lluvias y tormentas. Naranja es el aviso por ese mismo motivo en Mallorca. Puede haber hasta 50 mm de agua acumulada en una hora. Cataluña : en Barcelona, Girona y Tarragona hay avisos por lluvias y tormentas, que pueden acumular entre 20 y 30 mm en una hora.

: en Barcelona, Girona y Tarragona hay avisos por lluvias y tormentas, que pueden acumular entre 20 y 30 mm en una hora. Comunidad Foral de Navarra : en la zona de la vertiente cantábrica de Navarra se ha activado la alerta amarilla por lluvias y tormentas, que pueden acumular hasta 40 mm de agua en una hora.

: en la zona de la vertiente cantábrica de Navarra se ha activado la alerta amarilla por lluvias y tormentas, que pueden acumular hasta 40 mm de agua en una hora. País Vasco : alerta amarilla por lluvias y tormentas tanto en zonas de Bizkaia como en Gipuzkoa. Se puede llegar al acumulado de 40 mm de agua en una hora.

: alerta amarilla por lluvias y tormentas tanto en zonas de Bizkaia como en Gipuzkoa. Se puede llegar al acumulado de 40 mm de agua en una hora. Comunidad Valenciana: Alicante, Castellón y Valencia mantienen las alertas amarillas por lluvias y tormentas, con acumulados de agua que pueden llegar a los 30 mm en una hora.

La única región que mantiene la alerta por altas temperaturas es Andalucía, concretamente la provincia de Málaga, en la zona de Sol y Guadalhorce, a partir de las 13.00 horas y hasta las 21.00 horas de este miércoles, ya que las temperaturas máximas están en 36ºC, así como por vientos terrales.

Ante esta situación de inestabilidad, se recomienda a los hogares españoles mantener las ventanas y las persianas cerradas, con el objetivo de evitar las inclemencias meteorológicas durante las tormentas, sin que el agua de las lluvias y chubascos entren en el interior. Del mismo modo, evita tender la ropa en las zonas exteriores del hogar.

En Baleares y Cataluña están activas las alertas por lluvias todo el día, mientras que en el resto de las regiones, se activan a partir de las 15.30 horas y hasta el fin de la jornada de este miércoles. Así, la gran parte de la inestabilidad se esperan a lo largo de la tarde.

Descenso térmico generalizado

Como se puede ver en los datos de la AEMET, las tanto las temperaturas máximas como las mínimas han descendido notablemente ya en esta jornada. Para el jueves se esperan las siguientes temperaturas:

Albacete: 18ºC/33ºC

Alicante/Alacant: 22ºC/33ºC

Almería: 23ºC/32ºC

Ávila: 12ºC/25ºC

Badajoz: 16ºC/34ºC

Barcelona: 21ºC/28ºC

Bilbao: 16ºC/23ºC

Burgos: 11ºC/23ºC

Cáceres: 17ºC/31ºC

Cádiz: 21ºC/29ºC

Castelló de la Plana: 23ºC/31ºC

Ceuta: 22ºC/27ºC

Ciudad Real: 18ºC/32ºC

Córdoba: 18ºC/36ºC

Coruña, A: 18ºC/23ºC

Cuenca: 15ºC/31ºC

Donostia/San Sebastián: 17ºC/22ºC

Girona: 18ºC/28ºC

Granada: 18ºC/33ºC

Guadalajara: 17ºC/31ºC

Huelva: 18ºC/33ºC

Huesca: 15ºC/28ºC

Jaén: 21ºC/33ºC

León: 11ºC/25ºC

Lleida: 19ºC/31ºC

Logroño: 15ºC/25ºC

Lugo: 15ºC/24ºC

Madrid: 19ºC/31ºC

Málaga: 24ºC/36ºC

Melilla: 25ºC/29ºC

Murcia: 23ºC/36ºC

Ourense: 15ºC/29ºC

Oviedo: 16ºC/22ºC

Palencia: 12ºC/26ºC

Palma: 20ºC/30ºC

Palmas de Gran Canaria, Las: 22ºC/24ºC

Pamplona/Iruña: 14ºC/23ºC

Pontevedra: 16ºC/26ºC

Salamanca: 13ºC/27ºC

Santa Cruz de Tenerife: 24ºC/29ºC

Santander: 18ºC/22ºC

Segovia: 14ºC/25ºC

Sevilla: 19ºC/35ºC

Soria: 10ºC/26ºC

Tarragona: 21ºC/28ºC

Teruel: 12ºC/28ºC

Toledo: 19ºC/32ºC

València: 22ºC/29ºC

Valladolid: 14ºC/28ºC

Vitoria-Gasteiz: 12ºC/21ºC

Zamora: 14ºC/30ºC

Zaragoza: 18ºC/30ºC