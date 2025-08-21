La mejor heladería de España y la quinta mejor del mundo, según el ránking del Gelato Festival

En verano un helado cremoso y refrescante es de lo mejor que se puede tomar. Y, aunque nadie duda de que los italianos son de los más aclamados, también hay locales en España que ofrecen algunos de los mejores de todo el mundo.

Es el caso de la heladería Véneta Gelato Italiano, calificada como la quinta mejor de todo el mundo en el ránking del Gelato Festival. De esta hay varios establecimientos en Madrid y Valencia que cuentan con los mejores helados artesanales de todo nuestro país.

Con este reconocimiento el trabajo de Maurizio Melani, maestro heladero, le dio al establecimiento 186 puntos y 3 coronas posicionándolo como uno de los mejores. Seguida muy cerca se encuentra otra heladería que se coloca dentro del top 10: La Cremeria Gelato Italiano en Cádiz, se encuentra en el séptimo lugar con 175 puntos y 2 coronas.

Melani comentó en una entrevista para Las Provincias que su éxito se encuentra en la elección de ingredientes: "Llevo más de 10 años viajando en busca de los productos de mayor calidad".

Una historia de superación

Fue en 2006 cuando Melani comenzó en este sector tras una carrera enfocada a las financias. Se tomó un año sabático en Valencia y abrió su propia heladería. Se trataba de un pasatiempos, pero pronto dejaría de serlo.

La creación de nuevos sabores sin olvidar la esencia y tradición valenciana, es por ello que entre sus sabores más elogiados se encuentran: el de horchata, leche merengada, galleta de la abuela, sicily orange sunrise o el de pistacchio paradise.

Tras su éxito, Melani decidió ampliar un poco más el negocio con tres locales en Valencia en la calle Ribera, Paseo de Neptuno y Brodadors, uno en Puerto de Sagunto y otro en pleno centro de Madrid.

El precio de los helados

El precio de los helados de calidad, posiblemente los mejores del mundo, es superior al que pueda haber en una heladería normal. En el caso de Véneta Gelato Italiano: 3,90 euros para un sabor en cucurucho o tarrina, 5 euros para dos sabores, 7 euros para tres y 9 euros para cuatro

Lista de las mejores heladerías del Gelato Festival World Ranking 2024

Fazekas Cukraszda - 227 puntos. Budapest La Parona del Gelato - 213 puntos. Parona, Italia La cocina de Savannah - 208 puntos. San Francisco, EE.UU VeroLatte - 193 puntos. Vigevano, Italia Veneta Gelato Italiano - 186 puntos. Valencia, España Heladería de los Principios - 176 puntos. Correggio, Italia / Heladería Miretti - 176 puntos. Turín, Italia La Cremería gelato italiano - 175 puntos. Cádiz, España Heladería Pasticceria Badiani - 169 puntos. Florencia, Italia / Szypula 1974 - 169 Baborow, Polonia Yo Fenu - 164 puntos. Cagliari, Italia Faboulous Ice Fires - 158 puntos. Londres, Reino Unido