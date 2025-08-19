El aventurero leonés no es amigo de polémicas, pero las redes sociales no perdonan y en las últimas horas se ha convertido en el centro de todas las críticas. ¿El motivo? Los incendios que asolan gran parte de la Península en los últimos días y que ya han calcinado más de 300.000 hectáreas en varias comunidades autónomas. Jesús Calleja utilizó su altavoz para denunciar la situación y muchos internautas lo tacharon de hipócrita y lanzaron acusaciones muy serias contra él. El presentador ha anunciado este martes que ya ha tomado medidas: "He puesto ya una denuncia pero no será la única".

"Los bulos siempre han existido pero desde que están las redes sociales son cada vez más intensos", comienza explicando en un vídeo. "Cualquiera puede escribir desde el anonimato e inventarse algo. Hay dos tipos de personas detrás de los bulos: la persona siniestra, oscura, que anda escondida, y luego están los bulos más organizados que obedecen a cuestiones políticas y económicos y que tienen que ver con la monetización y el ganar dinero. El tipo que lo hace se está forrando a costa de todos lo que entráis en la reproducción porque os lo habéis creído. Y sobre estos quiero poneros en alerta".

Bulos, el gran drama de las redes sociales...pero tenemos la ley que siempre es implacable, el caso es que no la usamos, y por primera vez en mi vida la usaré. Feliz por dejar en manos de la justicia a estos individuos pic.twitter.com/BFgKFOY5iv — Jesús Calleja (@JesusCalleja) August 19, 2025

Calleja cree que algunos de los bulos sobre su persona son tan "bestias" que "cantan por sí solos", pero el efecto redes hace que muchos de sus seguidores los consideren ciertos y señala uno especialmente grave: "El bulo en cuestión es que tengo empresas de energías renovables y que estoy muy feliz de que se quemen los bosques porque así puedo comprar esos terrenos y poner más placas solares". Una información que desmiente de manera rotunda: "No tengo ninguna de estas empresas, las únicas placas solares que tengo son las de mi casa porque me gusta ser autosuficiente. Las empresas de placas solares son multinacionales que mueven mucho dinero, así que el bulo se cae solo", dice con una ligera sonrisa.

"Yo me tengo por buena persona y a algunos les molesta que esté comprometido con ciertas causas sociales"-continúa-"pero ahora he hecho una cosa que no he hecho nunca". Calleja explica que una amiga abogada le ha explicado que es fácil descubrir a los autores de dichos bulos y que ya han localizado al 'suyo': "Esta persona ya tiene la pertinente denuncia. El escarmiento es lo mejor: cuando vea que le tocan el bolsillo, y va a ser importante en este caso, se le quitará la tontunez de hacer estos bulos". Y advierte: "No va a ser el único, va a haber más denuncias porque tenemos localizados otros bulos igual de bestias".

El leonés finaliza: "Esto es un mensaje para todos aquellos que vayan a hacer los bulos porque a partir de ahora, mi estrategia cambia: bulo gordo, bulo chungo, a por él. Todo lo que ocurra con las denuncias os lo voy a contar porque me parece un experimento social interesante. Tenemos ahí la ley y vamos a tirar de ella".