Jesús Calleja se derrumba con el testimonio de una vecina en su programa: "A mi niño le cayó una viga... solo le dio tiempo a decir, mamá"

Jesús Calleja volvió a Telecinco este jueves con su nuevo programa, Volando voy, volando vengo, y lo hizo con el corazón encogido. En esta primera entrega, el presentador leonés se desplazó hasta Sot de Chera, una localidad valenciana que quedó devastada tras las fuertes inundaciones provocadas por la DANA del 28 de octubre de 2024. Allí, Calleja vivió uno de los momentos más duros de su debut en televisión: se derrumbó tras escuchar el relato de Ana, una vecina que perdió a su marido y a su hijo aquel día.

Antes de que arrancara todo, el leonés ya avisaba de lo que estaba por venir: "Nos hemos encontrado con personas que lo han perdido todo, que sienten que no pueden recuperar su vida. Y a una de ellas le hemos preparado una sorpresa que jamás se imaginaba". Y no tuvo reparo en reconocer lo difícil que fue grabar el programa: "Vas a llegar al límite, te vas a romper. Yo me he roto. Ha habido un momento en el que no he podido seguir hablando. No he sido capaz de mantenerme profesionalmente entero. He visto cosas muy duras", confesó al periodista Carlos Franganillo.

Y así fue. La historia de Ana dejó a todos con el corazón en un puño. La mujer contó cómo perdió a la mitad de su familia en cuestión de minutos: "En mi familia éramos cuatro y solo quedamos dos. Ya no les voy a tener más", dijo entre lágrimas. "Mi niño era el que siempre estaba conmigo, le echo mucho de menos. Es lo peor que llevo".

Sobre cómo ocurrió todo, relató: "Empezaron a reventar todos los cristales, la puerta salió por los aires. Salimos al balcón y aquello era un mar. No había nada", aseguraba. "La cara de mi marido fue... No se me va a olvidar en mi vida". Y añadió: "Mi marido me dijo que nos íbamos a morir, que el edificio no iba a aguantar, que iba a colapsar, se iba a caer y que íbamos a morir los cuatro".

Ana, vecina de Sot de Chera, afectada por la DANA en la que perdió a su marido y a su hijo

Un relato que sobrecogió al presentador, quien se rompió en directo: "Él se fue para seguir mirando. En ese momento la mitad del edificio cayó con él. Y, justo cuando volví con mis hijos, caímos", continuó contando Ana. "A mi niño le cayó una viga y le mató en el acto. Solo le dio tiempo a decir 'mamá'. Empecé a llamarle y supe que había fallecido, no contestaba", confesó.

En aquel momento, Ana se aferró en proteger a su hija: "De repente oí a mi hija chillar, me di cuenta de que estaba viva. Llamaba a su hermano, y tuve que decirle a una niña de ocho años que no le llamara, que estaba muerto. Tienes que ser fría y pensar en que tu hija está viva y sacarla de ahí. No sé cómo lo hice, pero salí y saqué a mi hija". Y sobre el destino final de su marido, explicó: "Mi marido fue como un animal por ese río... Apareció al mes en Villamarchante, que está a 50 kilómetros de aquí".