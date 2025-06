Jesús Calleja asciende en Mediaset y despega en Telecinco: "Llevo 20 años en televisión y todavía no he fracasado"

Jesús Calleja es uno de los pilares de Cuatro prácticamente desde el nacimiento de la cadena, pero ahora se ha propuesto hacerse un sitio en Telecinco, la hermana mayor de Mediaset. El canal principal del grupo se ha quedado con Volando voy, volando vengo, el spin off de uno de los programas del aventurero, o más bien la versión potenciada de ese espacio que durante años ha recorrido los rincones más olvidados de España buscando, en su famoso helicóptero, historias anónimas de superación y solidaridad.

"Hace tiempo que nos planteamos esta versión más ambiciosa", explica Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset. "Volando voy, volando vengo es la gran apuesta de Telecinco para el prime time de esta temporada, no diría solo del verano", explica el directivo ante el estreno del programa, con una entrega dedicada a la DANA de Valencia a través de un viaje a Sot de Chera.

"Apostar por estos formatos es una decisión difícil, igual que lo fue apostar por Planeta Calleja en su momento, aunque luego lo hemos refrendado con grandes datos de audiencia", destaca Calleja sobre otro de los formatos que tiene en Mediaset. En cualquier caso, el presentador no siente agobio por los datos de audiencia, ni siquiera ahora que se va a enfrentar a una nueva ubicación en Telecinco. "El programa es tan poderoso que sobrevuela datos y estadísticas", dice. "Y si no hacemos buena audiencia, que me quiten lo bailao. Entiendo que los programas necesitan audiencia porque, si no, no se pueden sostener. Lo asumo. Pero voy a hacer 20 años en televisión, en prime time, y todavía no he fracasado", comenta. "Y lo digo con humildad, porque nosotros somos una productora pequeña, Zanskar Producciones, pero muy familiar, muy boutique, nunca hemos sido ambiciosos en la parte económica".

En este sentido, Calleja destaca que lo más importante para él es "seguir haciendo en televisión lo que me gusta" porque "queremos divertirnos con todo lo que hacemos". De este modo, tener un mal resultado de audiencia no lo viviría como un fracaso. "Yo en la vida doy importancia a las cosas que la tienen, y eso no lo tendría", manifiesta. "Además, desde que cumplí 60 años tengo un superpoder que he trasladado a todo el equipo: puedo hacer lo que me dé la gana y no pienso llevarme disgustos".

Sot de Chera, la primera parada del helicóptero de Calleja

Jesús Calleja viajará en el primer programa de Volando voy, volando vengo hasta Sot de Chera, un pequeño municipio de la sierra de Valencia cuya playa fluvial y paseo, eje vertebrador de la vida social y motor turístico y económico del lugar, fue arrasado por la DANA el pasado mes de octubre. Tras la riada, ese punto de encuentro y expansión de todos los vecinos dejó de existir, abocando al pueblo a la desaparición.

Además de los destrozos materiales, la tragedia se cobró la vida de dos vecinos, padre e hijo, bajo la mirada de la esposa y madre de ambos, una de las protagonistas del programa. Con la implicación de los habitantes del pueblo y de decenas de voluntarios llegados desde localidades próximas, Volando voy, volando vengo llevará a cabo una reconstrucción de las zonas devastadas, devolviendo a Sot de Chera no solo una nueva perspectiva, sino la esperanza a toda la comunidad.

Los próximos destinos de Calleja



Tras su paso por Sot de Chera, Volando voy, volando vengo continuará su recorrido por otros seis enclaves del territorio español en los que el compromiso con la ayuda a las personas marcará de nuevo cada misión. En La Albufera de Valencia, el programa contribuirá a la reapertura de un restaurante familiar arrasado por las inundaciones; en la Sierra de la Demanda (Burgos) la solidaridad vecinal será clave para acondicionar la vivienda de Martín y Félix, dos hermanos de avanzada edad y escasos recursos; en Horcajuelo de la Sierra (Madrid) se rehabilitará la casa de Julia, trabajadora social muy querida en el pueblo, que tras volver a la localidad para cuidar de su padre durante la pandemia, decidió quedarse; en Costa Quebrada (Cantabria) el club femenino de fútbol de Suances contará por fin con unos vestuarios dignos gracias a una construcción colectiva; en el Concejo de Llanera (Asturias) el programa colaborará con el proyecto de coliving Axuntase para crear un gran espacio común que refuerce el tejido social entre los nuevos y antiguos habitantes de la zona; y en O Grove (Pontevedra) se reacondicionará un centro social para mayores.