Risto Mejide amplía sus dominios en Mediaset con un spin off del 'Chester' que presentará Ana Milán

Mediaset alargará la vida de su popular Chester con un spin off que no presentará Risto Mejide pero que contará con su supervisión como productor. Se trata de un nuevo programa de entrevistas en el que los invitados serán destacadas figuras que desarrollaron en el pasado una labor de gran relevancia en ámbitos como la política, la cultura, el espectáculo o el deporte.

La encargada de presentar Ex. La Vida Después será Ana Milán. La actriz conversará con esas personas que han visto cómo se apagaban los focos a su alrededor dando paso a una nueva etapa en sus vidas. Milán se sentará frente a frente con sus invitados para reflexionar sobre las experiencias vividas, sobre el paso del tiempo y también sobre cómo afrontaron el momento en el que dejaron de ser el centro de atención mediática.

En este nuevo programa, el prefijo 'ex' no solo se aplicará a la profesión o el rol que tuvieron en el pasado sus invitados, sino que también se ligará a los espacios y localizaciones en los que tengan lugar las entrevistas que continuarán teniendo un peso simbólico fundamental: todos ellos también tendrán una historia que 'contar' tanto por la función que cumplieron en su momento como por su posible vinculación con el pasado de los protagonistas.

Ex. La Vida Después está producido por Vodevil, la productora de Risto Mejide. Por lo tanto, el presentador será el encargado de supervisar este programa que continúa la idea de Viajando con Chester. De esta forma, Mejide amplía su presencia en la parrilla de Mediaset como productor, porque Vodevil también firma Todo es mentira y el propio Chester.

Risto se hizo cargo de estos programas a raíz del divorcio de Mediaset con Óscar Cornejo y Adrián Madrid (ahora al frente de La Osa, La familia de la tele). Cuando los creadores de Sálvame se desvincularon de La Fábrica de la Tele, su anterior productora, la cadena decidió entregar la producción del Chester y Todo es mentira a Risto Mejide, que al mismo tiempo es el presentador de estos dos formartos. "Mi función de productor nace a raíz de un divorcio, el de La Fábrica de la Tele y Mediaset. Yo me sentía un poco como el hijo mayor, porque TEM y el Chester eran de La Fábrica. Pensé que si este divorcio no acababa bien, igual nos quedábamos sin trabajo. Se me planteó que asumiera la producción de los dos programas, porque son dos formatos que conozco, he contribuido a su creación y me sentía responsable de ellos. Después de darle muchas vueltas, decidí dar el paso adelante y estoy muy feliz", explicó en una entrevista con Informalia.

"Óscar y Adrián fueron los que prefirieron que fuera yo. Si no fuera por la generosidad que tuvieron en ese acto, seguro que no lo hubiera aceptado", manifestó sobre la decisión de aceptar convertirse en productor. "Y en Mediaset también estaban encantados. Me alegro de haber sido ese vínculo en esa separación, que como todas, son dolorosas".