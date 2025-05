Antonio Orozco da la cara por Pablo López ante Risto Mejide: "Me molestaban las formas y yo daría la vida por él"

En la emisión del Chester de este lunes, Risto Mejide no solo entrevistó a su nueva novia, Laia Grassi, también a Antonio Orozco, un invitado que se le resistía. El propio cantante, que habló también de dolorosas experiencias personales, confesó el motivo por el que no quería ser entrevistado por el presentador.

"Pensaba que nunca te iba a conocer", le dijo el comunicador. "Me habían invitado a estar antiguamente en este programa y había decidido no venir", contestó el artista, que presenta nuevo disco tras dos años muy duros por problemas de ansiedad y depresión.

El compositor de Estoy hecho de pedacitos de ti reconoció: "Con el tiempo... Yo he querido darle una oportunidad al hecho de que nos conociésemos". A continuación, Orozco explicó el motivo de no querer ser entrevistado por Risto: "Lo pasé muy mal cuando pasó todo lo de Pablo [López] y aquella época [...] Es uno de mis mejores amigos. Yo daría la vida por él". Y reconoció: "Sentarme contigo era una cosa difícil para mí. A mí me hirió como hermano todo eso".

Hay que recordar que Pablo López se dio a conocer como concursante de OT en 2008, edición en la que coincidió con Risto Mejide como jurado. Las valoraciones de Risto contra él fueron muy comentadas entonces por su dureza, siendo algunas de las más virales de todas las ediciones del talent.

Risto siguió su conversación con Orozco: "No hay mayor lujo en la vida que poder reflexionar sobre las cosas sin juzgarlas". E incluso reflexionó: "Yo me he dedicado durante muchos años a juzgar a los demás y lo que la gente seguro no sabe, es que ahora me juzgo mucho más a mí mismo".

Y el cantante celebró, sobre el hecho de que entre Risto y Pablo López no haya ninguna enemistad a día de hoy: "Al final lo bonito es que vosotros os hayáis vuelto a encontrar y todo esté solucionado".

Pero Orozco no se quedó ahí. Aclaró también lo que verdaderamente le molestaba de Risto cuando juzgaba a Pablo López y a otros concursantes: "Nunca fue tu opinión lo que me molestó, me molestaban las formas". Y sentenció: "Cuando lo veíamos, sabíamos lo que venía a continuación, que era mucho sufrimiento. Han pasado muchos años y, si no nos hemos conocido, es sencillamente por eso".